Kamilla Christensen, mor til to, er rystet over, at kommunen lukker "Spilopperne". Foto: J.C. Borre Larsen

Mor i tårer efter lukning af børnehave

Det var en rystet Kamilla Christensen, 28, der i morges, torsdag, læste i sin e-boks, at kommunen lukker børnehaven Spilopperne i Røstofte, hvor hun har sine to børn gående.

»Mangelfuld« er det ord, der går igen i kommunens begrundelse for at lukke børnehaven. Det gælder blandt andet i forhold til pædagogiske læreplaner, pædagogisk tilgang til udsatte børn og sikkerheden.

Hun raser over, at lukningen allerede sker 30. juni, og at hun sammen med de andre forældre kun har godt en måned til at finde et nyt pasningstildbud.