Rikke Andersens dom på 5.000 kr. er lige blevet stadfæstet. Hendes mand Thomas Pedersen ser bekymret til. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Mor dømt i landsretten for at dele blotterbillede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor dømt i landsretten for at dele blotterbillede

Vordingborg - 29. januar 2018 kl. 17:10 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev en stor skuffelse for Rikke Louise Andersen fra Nyråd ved Vordingborg, som mandag fik dommen fra Østre Landsret. Hun blev dømt nøjagtig den samme bøde som i byretten for at offentliggøre billeder af en blotter, nemlig 5.000 kr, skriver Sjællandske.

Det er dobbelt så mange penge, som den unge mand, der blottede sig for to ti-årige piger fik, og den kobling mener Rikke Andersen er uretfærdig.

- Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at man herhjemme i dagens Danmark kan overveje, at et hensyn til en krænker skal overstige et hensyn til børn. Jeg er rasende, siger hun.

Hun vil nu tage sagen til Højesteret, hvis hun kan få lov. Sagen skal nemlig gennem procesbevillingsnævnet, og kun hvis nævnet mener, at sagen er principiel og tilstrækkelig vigtig, kan den køre én gang til.

Anklager ved Statsadvokaten Nanna Grønning, som kørte sagen i landsretten, er derimod glad for udfaldet.

- Jeg er tilfreds, siger hun til Sjællandske. Hun mener, at det vil blive afgjort i løbet af en måneds tid, om sagen kan komme for i Højesteret.

Rikke Andersen mener selv, at hun har god chance for at få fri proces i Højesteret. Det har hun diskuteret med sin forsvarer Kåre Pihlmann.

Sagen tog sit udgangspunkt 4. august 2016, da Rikke Andersens dengang ti-årige datter og hendes veninde solgte blommer ved Dagli´Brugsen i Nyråd. En 19-årig mand blottede sig for dem to gange og forsvandt.

Da Rikke Andersen hørte om det, ledte hun efter manden, men fandt ham ikke. Efterfølgende fik hun adgang til brugsens overvågningsbilleder og tog billeder af manden med sin mobiltelefon. Herfra var det en smal sag at smide dem op på Facebook, og andre delte billederne på »4760 hjælper hinanden«.

Manden blev fundet og anholdt, men 10. marts 2017 måtte Rikke Andersen møde i Retten i Nykøbing Falster anklaget for at have brudt persondataloven. Hun blev dog frikendt, for det var brugsens ansvar at håndtere billederne. Brugsen fik senere en bøde på 5.000 kr., som Coop betalte prompte.

Rikke Andersen blev derimod slæbt i retten igen, for hun måtte stadig ikke offentliggøre billederne på Facebook, nu hvor hun havde dem på sin telefon. Denne gang blev hun dømt, men ankede. Og det er denne dom, der nu er blevet stadfæstet.

Det skriver Sjællandske