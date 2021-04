Malene Høj holder fast i sine facebookopslag på sin egen side og på gruppen "4760 Ørslev - ingen salg" trods mail fra børnehaveleder. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Mor: - De truer mig til tavshed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mor: - De truer mig til tavshed

Vordingborg - 10. april 2021 kl. 09:08 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Efter at Malene Høj har postet sin kritik af den private børnehave »Spilopperne« i Røstofte ved Mern, har hun fået en mail fra Bjarne Pilegaard fra institutionens bestyrelse. Her opfordrer han hende til at fjerne opslaget.

Læs også: Børnehave er under skærpet tilsyn

»Hvis ikke, ser vi os i stand til at gå videre med sagen gennem vores advokat«, skriver Bjarne Pilegaard, der samtidig oplyser, at Malene Høj kan få bøde eller op til fire måneders fængsel for æreskrænkelse.

Malene Høj lader sig ikke ryste. Hun har ikke fjernet opslaget fra sin egen facebookside og på gruppen »4760 Ørslev - ingen salg«.

Derfor har Bjarne Pilegaard nu anmeldt Malene Høj for injurier til politiet.

- Jeg er ked af, at de (Spilopperne, red.) truer mig til tavshed. Det viser, hvor lidt selvindsigt Spilopperne besidder. De har ikke tidligere villet gå i dialog. Nu reagerer de i stedet på denne måde, siger Malene Høj.

Hun håber, at hun med sit facebookopslag kan kaste mere lys over Spilopperne.

- Det handler om at få et bedre sted. Både for børnene, som ikke kan forsvare sig selv, og for de voksne, som arbejder der, siger Malene Høj.

relaterede artikler

Børnhaveleder går til politiet efter facebookopslag 09. april 2021 kl. 19:45

Barn fik over 100 hvepsestik - børnehave ringede ikke 112 09. april 2021 kl. 19:30