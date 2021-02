Indkaldelserne til årets generalforsamling sendes ud den 25. februar og altså før, de nuværende coronarestriktioner er udløbet, og der er samtidig ingen forventning om, at større forsamlinger bliver tilladt igen indenfor den nærmeste tid. Derfor er Møns Bank med direktør Flemming Jensen i spidsen i fuld gang med at planlægge en elektronisk generalforsamling for andet år i træk. Arkivfoto: Claus Vilhelmsen

Møns Banks generalforsamling bliver holdt online igen i år

Vordingborg - 12. februar 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Der er stadig halvanden måned at løbe på, før Møns Bank ifølge sin finanskalender skal holde den årlige, ordinære generalforsamling, men det tegner allerede nu til, at aktionærerne godt kan glemme alt om at møde personligt op til det ellers normalt så populære møde, der plejer at finde sted i Mønshallerne - med tilhørende fælles aftensmad og underholdning.

I hvert fald er Møns Bank i fuld gang med at lægge planer for en alternativ generalforsamling, hvor man lige som sidste år forventer, at det ikke vil være muligt at mødes fysisk på grund af coronarestriktionerne.

Det vil foregå sådan, at de tilmeldte aktionærer kan tilgå streamning af generalforsamlingen via Investorportalen og her igennem følge med i fremlæggelse af bankens beretning og regnskab, ligesom eventuelle afstemninger vil foregå elektronisk.

Skulle nogen aktionærer undervejs få lyst til selv at tage ordet i forbindelse med et punkt på dagsordenen, vil det ikke være muligt denne gang - i stedet kan man sende skriftlige spørgsmål til punkterne, hvis man ønsker det. Spørgsmålene vil så blive læst op og besvaret.

Der er i teorien en lille chance for, at Møns Bank stadig kan nå at ændre sine planer - hvis eksempelvis et mirakel skulle ramme os, så alle restriktionerne bliver fjernet før end ventet og det bliver tilladt at mødes i større forsamlinger. Det er dog ikke noget, man fra bankens side har mulighed for at planlægge efter.

- Sker det, så står vi med en ny situation, men da vi sender indkaldelserne til generalforsamlingen ud den 25. februar - altså før de nuværende restriktioner er udløbet - er vi nødt til at planlægge efter det, vi ved nu, siger Flemming Jensen.