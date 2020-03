Send til din ven. X Artiklen: Møns Bank skrumper sin generalforsamling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Møns Bank skrumper sin generalforsamling

Vordingborg - 13. marts 2020 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det plejer at være at være et tilløbsstykke af dimensioner, med op mod 1000 deltagere eller flere, når Møns Bank holder sin årlige generalforsamling i Mønshallerne. Men sådan bliver det ikke i år.

Torsdag morgen mødtes bankens bestyrelsen og vedtog en række foranstaltninger, som skal sikre, at banken lever op til myndighedernes påbud og vejledninger, og en af dem kommer til at få betydning for generalforsamlingen den 25. marts.

Fra myndighedernes side er det nu blevet meldt ud, at forsamlinger på flere end 100 personer skal undgås. Fra bankens side mener man dog ikke, at man kan gå så vidt som helt at aflyse generalforsamlingen, da man også er bundet af regler og krav fra Erhvervsstyrelsens side, og man vælger derfor i stedet at forsøge at begrænse fremmødet den 25. marts så meget som muligt.

- Af hensyn til de påbud og opfordringer, der er kommet fra regeringen, vælger vi at »downsize« generalforsamlingen, siger direktør Flemming Jul Jensen.

Denne nedgradering betyder konkret, at de aktionærer, der allerede har tilmeldt sig mødet, nu vil blive kontaktet af banken med en orientering om situationen. Det drejer sig på nuværende tidspunkt om cirka 600 aktionærer.

- Vi kontakter dem og opfordrer dem til ikke at deltage af hensyn til de fælles samfundsinteresser. Vi orienterer dem om, at vi ønsker at begrænse antallet af deltagere mest muligt, og fra bankens side deltager vi også kun med bestyrelsen og ganske få medarbejdere, siger Flemming Jul Jensen, og banken tilføjer, at tilmeldte aktionærer hurtigst muligt bør melde afbud til May Ysbæk på my@moensbank.dk.

Samtidig flyttes generalforsamlingen fra Mønshallerne til Thorsvang Danmarks Samlermuseum, og programmet barberes helt ned, så spisning og underholdning er aflyst, og man alene gennemfører den nødvendige dagsorden.

Aktionærerne skal selvfølgelig stadig have mulighed for at gøre deres indflydelse gældende på generalforsamlingen, så derfor opfordres de til i stedet til at afgive fuldmagt eller brevstemme på InvestorPortalen.

- Det er ærgerligt, men vi kan godt se nødvendigheden af det, og vi skal alle sammen gøre, hvad vi kan i den her situation, siger Flemming Jul Jensen.

For at holde overblik over deltagelsen, vil banken ligeledes tage kontakt via telefon eller email til de aktionærer, der er tilmeldt generalforsamlingen men ikke reagerer på den besked, der nu går ud fra banken.

- Hvis de ikke selv afmelder sig her efter weekenden, så begynder vi at kontakte dem direkte. Så vi vil have fuldt overblik over, hvor mange der kommer, og kommer ikke til at stå i døren og afvise folk, fordi der er for mange, der møder frem, siger Flemming Jul Jensen.