Møns Bank med livrem og seler

Møns lokale bank ruster sig til fremtiden og gør det i god tid, skriver Sjællandske. I forvejen har banken en solvens på 17,5, og det ligger omkring 50 procent over kravet på 11,2. Men fordi solvenskravet vil blive ca. 20 procent i 2023, polstrer banken sig allerede nu, så der ikke bliver tvivl om, at banken klarer sig.

På generalforsamlingen i Mønshallerne onsdag fik Møns Banks bestyrelse og direktion bemyndigelse til at styrke banken på tre måder.

Den vigtigste er en udvidelse af aktiekapitalen med 16 mio. kr., som svarer til en styrkelse af solvensen med fire procent. De eksisterende aktionærer får mulighed for at købe de nye aktier til kurs 100. Det er næsten halvdelen af den nuværende kurs, som ved børsens lukketid onsdag aften lå på 189.

For hver tre aktier, en aktionær måtte have, kan han købe to. Med andre ord: Har man 300 aktier, kan man købe 200 nye til kurs 100.

Men bankens ledelse stopper ikke der. Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslog foreslog på generalforsamlingen, at bestyrelsen ville få bemyndigelse til, at banken kan erhverve egne aktier op til 10 procent af bankens egenkapital. Det er reelt også en konsolidering.

Endelig var årets udbytte beskedent. 10 procent af årets fortjeneste blev udloddet eller i alt 2,4 mio. kr.

- Det sker for at styrke solvensen, sagde bestyrelsesformand Jens Ravn.

Såvel Jens Ravn som bankdirektør Flemming Jensen kunne berette om en sund bank, der tjener penge til trods for de lave renter. Nedskrivningerne er faldet til 4,1 mio. kr. i 2017, hvor de udgjorde 10,5 mio. kr. året før.

Derimod koster det banken penge at deponere en stor del af egenkapitalen i Nationalbanken. 50 mio. kr. kan deponeres til 0 procent i rente, men derefter koster det 0,65 procent.

- Negative renter er således en del af hverdagen for Møns Bank, hvorimod negative indlånsrenter for bankens kunder endnu ikke er på tapetet hos os, sagde Jens Ravn, men han ville ikke give garantier for fremtiden.

- Men vi vil strække os meget langt for at undgå at indføre negative renter i Møns Bank, også selvom det er blevet mere sædvanligt i landets større banker, fortsatte han.

