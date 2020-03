Møns Bank har valgt ny formand

Peter Ole Sørensen er civiløkonom med speciale i turisme og ejer rådgivningsfirmaet CREW4U samt partner i Parks'nTrails, der udvikler digitale løsninger til turisterhvervet. Han er desuden formand for Dansk Cykelturisme, bestyrelsesmedlem i Rødeled Fonden og i Vordingborg Erhverv, ligesom han er medlem af Vordingborg kommunalbestyrelse for Venstre og formand for menighedsrådet i Skibinge. Derudover er han også formand for Møns Banks Jubilæumsfond.

- En lokalbank er næsten altid motor i et lokalsamfund, og det gælder i særlig grad for Møns Bank, som favner både det oprindelige markedsområde på Møn og Bogø og de nye områder i Næstved, Rønnede, Vordingborg og Præstø. Det har min forgænger Jens Ravn været en forbilledlig drivkraft i at udvikle, så banken står på et solidt fundament. Vi fastlægger strategien og planerne for bankens udvikling for en periode ad gangen, og efter sommerferien er det tid til at lægge retningen for de kommende års udvikling.