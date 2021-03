Mønægget præsenteres for 16. gang

Af Lene C. Egeberg Selv om Coronaen har lukket en del af landet, præsenterer Birthe Jarlbæk som altid sit håndmalede Mønæg, og i år er det for 16. gang.

Motivet i år er »STENDYSSEN I SØMARKE«, der er et meget interessant stykke kulturhistorie. Birthe Jarlbæk har tidligere prøvet at male stendyssen, men syntes ikke motivet passede rigtigt til Mønægget. Nu har hun imidlertid besøgt stendyssen flere gange og har malet en akvarel, der passer til æggene, som nu er klar til at blive præsenteret for publikum.