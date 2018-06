Møn-video vises ved FN topmødet i juli

Møn får sig en helt specielt plads ved FN næste topmøde i New York. På mødet vil der vises en video om Møns særligt udpegede UNESCO naturområde, kaldet Møn Biosfæreområde, oplyser Vordingborg Kommune i en pressemeddelelse.

Borgmester i Vordingborg Kommune, Mikael Smed (S) er stolt af det danske bidrag ved topmødet.

- Jeg er personlig meget stolt af, at Møn Biosfæreområde indleder UNESCO’s præsentation af biosfæreområder og verdensmål under FN topmøderne i New York. Det er et incitament for den bæredygtige udvikling vi ønsker at styrke i vores kommune og et stærkt brand for Møn, uddyber borgmesteren.

I alt vil der bliver vist 30 udvalgte videoer frem ved topmødet.