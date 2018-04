Send til din ven. X Artiklen: Møn centrum for turismens x-faktor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Møn centrum for turismens x-faktor

Vordingborg - 19. april 2018 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange gode idéer er i årenes løb strandet på den praktiske udførelse. Også indenfor turistbranchen, men det vil et nyt innovationsprojekt under Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme nu gøre noget ved.

Parterne har søsat projektet under navnet TourismX, og Geocenter Møns Klint får 4. maj en afgørende rolle at spille i det. Den dag er centret nemlig vært ved en audition, der skal give håbefulde iværksættere chancen for at vinde en genvej til rådgivning og sparring med nogle af landets dygtigste turismeoperatører.

Kender man tv-programmet »Løvens Hule«, så fungerer »optagelsesprøven« lidt efter samme model. Iværksætterne, der møder op på Geocenter, får mulighed for at præsentere deres idé overfor et panel af dommere bestående af andre iværksættere, forskere og erhvervsfolk fra branchen. De bedste idéer - dem, vurderes at have det største potentiale - bliver så udvalgt til et forløb i samarbejde med eksperterne.

- TourismX stiller kompetent sparring til rådighed og skaber de bedst mulige rammer for at udvikle idéer og produkter til færdige koncepter eller prototyper, som kan testes blandt brugere og blive klar til introduktion på markedet, hedder det i oplægget til dagen.

- Vi har stort fokus på at skabe udvikling i dansk turisme på tværs af landet og ikke mindst i Greater Copenhagen. Så det er naturligt for os at gå sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme om dette projekt, som vil skabe innovation på baggrund af nye samarbejder, ny teknologi og professionel sparring. Vi har behov for at sætte gang i innovation i turismesektoren, der er præget af mange små- og mellemstore virksomheder. Målet er nye turismeprodukter, der både øger sektorens indtjening og turisternes tilfredshed, siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen om projektet, der kommer rundt til hele landet med auditions i både region Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden.

TourismX har et samlet budget på 20 millioner kroner finansieret via EU, de fem deltagende regioner og privat medfinansiering.

Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet deltager som videnspartnere i projektet.

Ønsker man at deltage, skal man tilmelde sig via hjemmesiden www.tourismx.dk