Simon Zachodnik og Elly Nielsen, direktør og bestyrelsesformand for House of Møn, glæder sig over det store fremmøde ved »prisfesten« lørdag, hvor havfrueprisen blev fejret.Foto: Lars Christensen

Møn-ånden fejret med kransekage

Folkene bag House og Møn var godt tilfredse med, at så mange var mødt frem for at være med til at fejre, at Møn har fået årets Havfruepris af Danske Rejsejournalister. Det er nemlig fællesskabet, der er helt centralt for, at Møn har fået prisen.