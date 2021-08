Selvom antallet af turister hos Møn Is steg kraftigt i 2020, så fulgte omsætningen ikke med en til en. Gæsterne køber nemlig mindre, når de står og stresser i en kø, lyder det fra Gitte Møller og Benjamin Berner Christensen, som er modstandere af ferieparkprojektet ved Hjelm Bugt. Foto: Lene C. Egeberg

Møn Is: Vi har ikke brug for flere turister, vi har brug for glade turister

Vordingborg - 18. august 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Når ferieparkinvestor John Bengt Møller fredag aften dukker op til medlemsmøde i Møn Handelsstandsforening og Møn Sydsjællands Turistforening vil der blandt tilhørerne sidde et ægtepar, som på papiret måske nok kunne forventes at være positivt stemt overfor ferieparkprojektet ved Hjelm Bugt - men langt fra er det.

Benjamin Berner Christensen og hans hustru, Gitte Møller, har nemlig gjort deres stilling op og melder klart ud, at de helst ser projektet pakket langt væk. Det til trods for, at de som indehavere af Møn Is hvert år nyder godt af tusindvis af betalende gæster og derfor har en indgroet interesse i en sund turisme på Møn.

Men al turisme er ikke lige, lyder det fra dem - og ferieparken vil være den forkerte måde at vækste branchen:

- Vi har ikke brug for flere turister. Det, vi har brug for, er glade turister, slår Benjamin Berner Christensen fast.

Det er hans og Gitte Møllers klare opfattelse, at de står ret alene i turistkredse med den holdning, i hvertfald når man kommer op i de øvre lag såsom Møn Sydsjælland Turistforening og turistsamarbejdet Sydkyst Danmark.

- Vi er glade for turister, men det er ikke særlig populært i turistkredse at sige, at vi har turister nok. Jeg kan i hvert fald ikke rigtig finde andre aktører, der siger det samme som os, siger Benjamin Berner Christensen.

Ikke desto mindre er han og Gitte Møller faste i overbevisningen: En feriepark med plads til op til 2500 gæster er ikke den vej, turismen på Møn bør udvikles - og sker det alligevel, risikerer det at ødelægge den branche, der eksisterer i forvejen.

Parret kan trække på egne erfaringer fra gårdbutikken på Hovgårdsvej, hvor de sælger egne produkter som is, rapsolie og kød samt et udvalg fra eksempelvis Møn Bolcher og Bryghuset Møn. Her havde man i 2019 cirka 50.000 gæster igennem, mens tallet i 2020 steg til 63.000 - og det var for mange, mener de. Godt nok steg omsætningen - men ikke i en grad, så det matchede det stigende gæstetal.

- Det er jo ikke hyggeligt, når folk skal stå i lange køer, og vi ikke kan nå at lave is. Så køber folk bare mindre, siger Gitte Møller.

Det er den hyggelige gårdstemning, der ryger, når der kommer for mange gæster - og det vil være den hyggelige stemning af fred og ro, der forsvinder fra Møn, hvis man presser for hårdt på med hele tiden at tiltrække flere og flere og flere turister, mener parret.

- Vi sætter selv utrolig stor pris på, hvor vi bor. Jeg kan gå en kilometer ned af stranden uden at møde et øje, og jo det er måske egoistisk - men når jeg taler med turister, har de alle sammen valgt Møn, fordi her er så skønt. Det skal vi værne op, for ellers er det ikke skønt længere, siger Benjamin Berner Christensen.

Parret har fulgt debatten om ferieparken hele vejen fra begyndelsen, og ikke mindst John Bengt Møllers afvisning af kritikere, der ikke bor fast på øen, irriterer dem. For sommerhusejerne er ikke nogen, man skal foragte, men derimod påskønne for den aktivitet, de også bringer til øen.

- Vi har også en ejendom på Kullegårdsvej, og hver morgen kan jeg tælle mindst 10 håndværkerbiler, der kører til sommerhusområdet i Råbylille, siger Benjamin Berner Christensen og påpeger, at sommerhusfamilier ofte også bliver til fastboende på et tidspunkt.

- Vi har oplevet en massiv vækst af tilflyttere i de sidste 10-12. Tomme landejendomme bliver solgt med og uden flex, og bliver sat i stand, og jeg kender adskillige børnefamilier, der er flyttet hertil, hvilket kommer skolen til gavn. Det er den gode tilflytning. Summen af det er en organisk vækst, som kommer af sig selv, siger han.

Væksten kan ses i form af nye bed & breakfasts, pop-up caféer og lignende.

- Når man kører på tværs af Møn i en traktor, så kommer man lidt højere op og det går lidt langsommere - og så er det utroligt at se, hvad der er kommet af bed & breakfasts og sommercaféer og så videre. Det er den hygge, vores turister kommer for, siger Benjamin Berner Christensen.

Både han og Gitte Møller håber, at debatten efterhånden vil vise, at flere tænker som dem - også indenfor turisterhvervet.

- Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig, at alle i turistforeningen har det synspunkt, som foreningen - og for den sags skyld også handelsstandsforeningen - har lagt frem, siger Gitte Møller.