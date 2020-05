Møllehatten er færdig og sættes op i uge 22

Det afhænger nemlig af, om vindstyrken er under fem.

- Persen, som er vingernes bremse, mangler at blive monteret, men det er småting, så jeg tør godt sige, at hatten er færdig, siger forkvinde for Bogø Møllelaug Helle Bohnfeldt.