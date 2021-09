Mølledam blev til dansegulv

Bent Richardt og Sørine Gejl på fundamentet til

den gamle bro over mølleåen. Herfra kan de gå

videre over på det gamle lystanlæg, der i dag er

groet til i skov. Sørine håber at kunne genskabe

arealet, så her igen kan holdes møder og fortælles

historier om lokalområdet - både for de lokale og for

turister. I baggrunden ses kælderindgangen til møllen.

Foto: Mille Holst