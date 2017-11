Se billedserie De gamle gulvbrædder var tyndslidte dér. hvor mølleren gik, fortæller Povl Henrik Hansen. Foto: Nina Lise

Mølle fejres uden omgang og vinger

Vordingborg - 18. november 2017 kl. 12:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal der vinger på Viemose Mølle? Det spørgsmål stiller de fra tid til anden på en bakketop nord for Viemose. Hver tirsdag mødes en flok frivillige for at istandsætte den gamle hollænder, der på tre og et halvt år er blevet fritlagt og har fået renoveret murværk, vinduer samt stokke til omgangen. Desuden er der lagt nye gulve på tre etager og etableret ny adgangsvej. Resultatet kan man se, når møllelauget lørdag 25. november fejrer møllens 150 års jubilæum.

- Siden vi overtog møllen, har de frivillige brugt 900 timer på at istandsætte den. Målet er at gøre møllen til et attraktivt samlingspunkt for Viemose og omegn, fortæller Stig Eriksson, formand for Viemose Møllelaug, til Sjællandske. Han tilføjer, at det årlige møllemarked i august tiltrak 1000 gæster. Desuden holdes der Dansk Mølledag 3. søndag i juni hvert år samt julestue - i år 10. december med orkester, gløgg og æbleskiver.

Møllen er istandsat for donationer fra Vordingborg Kommune, lokale virksomheder og privatpersoner. Største donation kom fra en gæst, der blev så betaget, at han gav 15.000 kroner til projektet. Til januar går en arbejdsgruppe i gang med at beskrive fremtidens projekter - blandt andet ny beklædning og en ny omgang på møllen, der vil koste 750.000-800.000 kroner.

