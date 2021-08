Manden bag ideen med en feriepark i Hjelm Bugt, John Bengt Møller, deltager på Folkemøde Møn. Grafik: Cliffs of Denmark

Mød manden bag ferieparken i Hjelm Bugt

Vordingborg - 18. august 2021 kl. 12:33 Af henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

John Bengt Møller, der står bag det ambitiøse projekt Møns Feriepark, møder selv op til Folkemødet Møn i weekenden for at fortælle om sit projekt med 200 ferieboliger ved Hjelm Bugt.

Det sker sammen med ingeniører fra Niras, som har udarbejdet projektet.

- Formålet er ikke at sælge ferieophold. Vi er der for at fortælle om bæredygtighed i projektet, om hvilke materialer, der skal bruges i byggeriet, om at projektet ikke ødelægger Dark Sky på Møn og om, hvordan projektet kan gøre gavn for kommunen, oplyser John Bengt Møller.

- Ingeniørerne kan også fortælle om de vvm-rapporter og andre rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med projektet, tilføjer han.

Bog og konkurrence Samtidig har han fået omdelt en bog om projektet til husstandene på Møn. Og der har været annonce-opslag med en præmie-konkurrence i blandt andet Sydsjællands Tidende.

Bogen om projektet kan også læses på moensklint.eu

I forbindelse med sit besøg på Møn skal John Bengt Møller også mødes med repræsentanter for Hjelm Bugts venner og deltage i et møde med Møn Handelsforening og turistforeningen.

Ser frem til spørgsmål - Vi har absolut ingen skumle planer. Og vi har gerne ville deltage i borgermøder noget tidligere, hvis det kunne have ladet sig gøre. Vi har også undersøgt mulighederne for zoom-møder og alt muligt andet.

- Jeg ser nu frem til, at projektet skal drøftes og behandles af kommunen. Og at borgerne får mulighed for at stille alle de spørgsmål, de har behov for at få svar på, når projektet bliver sendt i offentlig høring.

El-busser Han peger blandt andet på, at nogle borgere er bekymret for trafikbelastningen ved så stor en feriepark.

- Men vi vil stille fire el-busser til rådighed. Og jeg er også sikker på, at folk heller ikke tager på ferie på Møn for at køre rundt i store biler, siger John Bengt Møller.

Han har rådighed over cirka 100.000 kvadratmeter, men i første omgang er det kun en del af projektet, der skal bruges til projektet, som i første omgang er planlagt til at skulle rumme 200 feriehuse.

Fakta John Bengt Møller er uddannet økonom fra CBC. I 2007 stiftede han GGH. I 40 år har han beskæftiget sig med ejendomsudvikling og investering, såvel i udlandet som i Danmark. Lav bebyggelsesprocent Selvom husene i gennemsnit er på lidt over 140 kvadratmeter bliver bebyggelesprocenten på kun på 15, påpeger John Bengt Møller.

- Vi skal ikke bygge ned til stranden. Og alle skal kunne gå på anlægget, for eksempel til at bruge stranden, gå en tur eller lufte hunden, siger John Bengt Møller, der ser frem til at svare på spørgsmål om sit projekt ved Hjelm Bugt.