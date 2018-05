Idéen med møbler og blomsterkasser i egetræ, der kan sættes sammen i klynger, har været længe undervejs og har involveret en række institutioner og foreninger. Men økonomien mangler.Modelfoto Foto: Maria Hansen

Møbler på Slotstorvet skudt til hjørne

Vordingborg - 05. maj 2018 kl. 05:55 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommer der eller kommer der ikke møbler på Slotstorvet? Der har floreret forskellige meldinger i byen, og det har skabt en del forvirring.

For en måned siden godkendte plan- og teknikudvalget forslaget til en række mobile møbler, der skal kunne sættes sammen i større klynger på Slotstorvet. Men trods et ja fra politikerne, har det vist sig, at finansieringen ikke var helt på plads.

Først skulle økonomiudvalget nemlig godkende, at der blev givet 200.000 kroner fra Udviklings- og Markedsføringspuljen til projektet, men det har ikke vist sig nær så nemt som forventet.

På det seneste udvalgsmøde var der nemlig stor uenighed om projektets videre færd, og kun Michael Seiding Larsen (V) og Michael Larsen (R) endte med at støtte op om møblerne på torvet.

Et flertal bestående af borgmester Mikael Smed (S), Bo Manderup (V), Poul A. Larsen (S), Thorbjørn Kolbo (S), Daniel Irvold (K) og Heino Hahn (DF) besluttede i stedet at droppe Slotstorvs-møbleringen.

- Vi mener, der mangler en helhedsplan for torvet. Vi ved, at borgcentret arbejder på forskellige løsningsmodeller for at kunne lave en port på torvet inspireret af paptårnet fra Wavesfestivalen sidste år. Vi ønsker, at de ting skal passe sammen, forklarer borgmesteren.

- Der var nogen, der syntes det ville være farligt at bruge 200.000 kroner på møbler, der måske ikke kan bruges om et år, siger borgmesteren, der dog holder en dør på klem for projektet.

- Der er måske en mulighed for at lave møblerne her og nu, og så bruge dem et andet sted i kommunen, hvis de skulle vise sig ikke at passe ind i de fremtidige planer for torvet. Vi ved jo ikke, om borgcentret overhovedet får lov til at lave en port, og vi er en stor kommune, så møblerne behøver ikke at blive smidt ud, bare fordi de måske ikke passer til torvet, forklarer han.

- Jeg har sat en proces i gang for at se, om ikke vi kan finde pengene til møblerne alligevel, tilføjer han.