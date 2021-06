Se billedserie Byggeriet af Nature Energys nye biogasfabrik skrider fremad. Tre ud af fire tanke er allerede på plads. Foto: J.C. Borre Larsen

Modstandere af biogasfabrik smøger ærmerne op igen

Vordingborg - 12. juni 2021 kl. 05:53 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

På en mark mellem Køng og Sallerup er gravemaskinerne i fuld gang med at gøre klar til Nature Energys nye biogasanlæg, der årligt skal håndtere 300.000 tons biomasse af roepulp, husdyrgødning og madaffald.

Der er dog et hængeparti. Virksomhedens miljøgodkendelse er ikke på plads. Den gav Vordingborg Kommune ellers tilbage i juni 2019, men naboerne klagede til Miljø- og Fødevarestyrelsen over de forventede støj- og lugtgener. Efter halvandet års ventetid fik modstanderne i januar 2021 medhold. Derfor har kommunens embedsfolk foretaget nye undersøgelser om støj og lugt, og nu er man klar med en revideret miljøgodkendelse, som sendes i høring på mandag 14. juni.

Overholder grænsen Miljø- og Fødevarestyrelsen påpegede specifikt to forhold i kommunens miljøgodkendelse: Der ville være risiko for overskridelse af støjgrænserne, idet miljøgodkendelsen uden nærmere beregning accepterede Nature Energys krav til et hul i støjvolden.

Nævnet fandt desuden, at miljøgodkendelsen ikke skabte tilstrækkelig sikkerhed mod lugtgener fra virksomhedens planlager for biomasseaffald.

Støjen kommer primært fra de mange lastbiler, som skal køre til og fra anlægget. Men ifølge kommunens støjberegninger kommer lastbilernes larm ikke til at overskride støjgrænserne- Støj-målingerne er udført ud fra en situation, hvor støjgrænserne for nat er udnyttet fuldt ud. Kommunen anfører i miljøgodkendelsen, at situationen næppe eller meget sjældent vil forekomme i praksis. I støjberegningen er medtaget flere huller i støjvolden.

Når det kommer til lugten fra det nye biogasanlæg, skal Nature Energy arbejde med at forhindre lugtgener ud fra en »lugt-håndteringsplan«, som skal være klar, når virksomheden kører.

Generelt forventer kommunen, at Nature Energy kan overholde miljølovgivningen, idet virksomheden allerede driver flere fabrikker i landet.

Det nye biogasanlæg kommer til at ligge to kilometer fra Natura 2000-områder. Kommunen forventer ikke, at anlægget væsentligt kommer til at påvirke de beskyttede områder.

Nye protester på vej Lige siden det kom frem, at Nature Energy, der er Danmarks største energiproducent, ville bygge en biogasfabrik i Køng, har naboerne været på barrikaderne. Selvom anlægget formentlig står færdigt til næste år, så har modstanderne endnu ikke opgivet kampen.

- Vi mener, at Nature Energy skal følge reglerne, siger Rasmus Gulstad fra Lundby.

Sammen med andre fra protestgruppen vil han nu tygge den genbehandlede miljøgodkendelse igennem, også for at se om der er basis for at klage igen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Så længe Nature Energy ikke har miljøgodkendelsen i hus, kan virksomheden nemlig ikke sætte gang i fabrikken.