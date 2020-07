Mobil 'Drop-In' teststation i Stege

Fra nu af og resten af sommeren er det muligt at blive testet for Corona i den mobile 'Drop-In' teststation, der er placeret foran Sejlklubben i Stege Havn onsdage og lørdage fra kl. 10-14.

Udover de tider, der er i Stege, er der også mulighed for test på de faste teststationer. Her skal man først logge ind med sit NemID via coronaprover.dk og bestille en tid til test. Har man ikke NemID, skal man kontakte regionen pr. tlf.