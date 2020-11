Hvis du til Black Friday lægger vejen forbi Mister-forretningen i Vordingborg, så får du ikke selv nogen rabat. Til gengæld donerer butikken 20 procent af varens værdi til julehjælpepakker i lokalområdet. Fra venstre ses medarbejderne i Mister i Vordingborg: Kenneth Rasmussen, Preben Olsen, Erik Holse og Jeppe Hyrup. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Mister ændrer Black Friday til julehjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mister ændrer Black Friday til julehjælp

Vordingborg - 13. november 2020 kl. 16:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Mister Niels Ove i Vordingborg ændrer konceptet for Black Friday i år: Kunderne får ikke selv rabat på varerne, men i stedet doneres 20 procent af værdien til julehjælpspakker til familier, der har det svært under coronaen.

- Vi vil gerne gøre noget for de mennesker, der i denne tid har det værre end andre, siger Claes Pedersen, indehaver af Mister Niels Ove i Vordingborg.

Han har derfor i år besluttet at ændre konceptet for Black Friday den 27. november.

- I stedet for at give kunderne rabat, vil vi donere 20 procent af vores omsætning til julehjælp, siger han og håber, at flere af hans kolleger vil følge hans eksempel.

- I stedet for at gå op i, at vi får en omsætning på x-antal kroner.

Det bekymrer Claes Pedersen, at mange mennesker har mistet deres arbejde under coronaen og han vil gerne være med til at sikre, at disse mennesker stadig har mulighed for at holde jul, som de plejer.

- Det giver ingen mening at hytte sit eget skind, når mange har fået det værre, mener han og er overbevist om, at det aldrig har været vigtigere at hjælpe sin næste, end det er nu under coronapandemien.

Han vil allerhelst nå ud med støtte til børnefamilier og især enlige mødre og fædre, der står i en vanskelig situation i julen på grund af corona. Derfor har han indledt et samarbejde med Lions Club i Langebæk og på Møn samt med menighedsrådet i Vordingborg kirke, som hver især vil sørge for at hjælpen når ud som julehjælpepakker til trængende borgere.

- Der skal være lidt julegodter og en flæskesteg. Man skal kunne holde en jul som de andre i skolen eller daginstitutionen, siger Claes Pedersen og håber, at borgerne vil tage godt imod hans opgør med Black Friday.

- Specielt nu, hvor vi ikke skal opfordre til at mange samles samme sted, siger han og fortsætter:

- Lige nu synes vi, det er helt ude i hampen at man stormer ind i en forretning for selv at få rabat, når andre har det svært.

- Vi vil gerne fortælle historien om, at når du kommer ned til os den 27., så får du ikke 20 procents rabat, men vi donerer 20 procent af varens værdi til at hjælpe andre, så vi sikrer, at nogen får en bedre jul.