Misligholdt lund: Kommunen fælder gave til byen

Vordingborg - 02. september 2020

Træerne i »Den Nordiske Lund« i Præstø er gået ud og vil blive fældet til efteråret. Det oplyser Vordingborg Kommune i en kortfattet pressemeddelelse, hvor der samtidig står, at nye træer vil blive genplantet i området.

Udmeldingen overrasker Torben Dinesen, formand for Foreningen Norden i Præstø. Træerne er skænket af Foreningen Norden og er valgt ud fra, at de repræsenterer nordiske træsorter. Alligevel har kommunen ikke givet foreningen besked eller taget foreningen med på råd.

- Vi har haft en betydelig udgift på flere tusinde kroner. Det er mange penge for en lille forening. Jeg er ked af, at kommunen glemmer at meddele os det. Jeg ville ønske, at de havde ringet eller skrevet til os, siger Torben Dinesen, der har været oppe og tilse træerne to gange i vækstsæsonen - senest i juli.

- Jeg kunne godt se, at nogle af dem er gået ud. Men at kommunen på den måde bare meddeler, at de skal fældes og genplantes, undrer mig. Vi har indtil nu haft et godt samarbejde, troede jeg.

Umulige betingelser Den Nordiske Lund blev plantet i forbindelse med 100-året for Foreningen Norden og 75-året for lokalforeningen i Præstø. Initiativet kom fra hovedorganisationen og bredte sig på landsplan. Meningen var - udover at hylde de nordiske planter og markere sig som en grøn forening - at skabe en oase for borgerne i Præstø.

- Lunden står på en del af Nysøs mark, hvor der er en enestående udsigt og fjorden og byen. Kommunen lovede at slå en sti op til lunden, hvilket de også gjorde, men i sommers var det temmelig uvejsomt og svært at komme derop, fortæller Torben Dinesen.

Mindre end to måneder efter er det en underdrivelse. Man skal forcere meterhøjt ukrudt - blandt andet en mur af store tidsler - hvis man begiver sig op mod resterne af lunden fra hjørnet ved Aldi. De svære adgangsforhold har gjort det umuligt for foreningens medlemmer selv at få vand op til træerne. Derfor satte de pris på den regn, der kom i foråret.

Fem eller ni? Ifølge Vordingborg Kommune skænkede Foreningen Norden Præstø fem træer til lunden. Ifølge Torben Dinesen var det knapt det dobbelte - en stilkeg, en røn, et valnøddetræ, en taks, en skovfyr, et birketræ og tre bøgetræer.

Kommunen skulle ifølge planen sørge for yderligere beplantning på Antonibakken. Desuden har Foreningen Norden ønsket sig, at der med årene bliver etableret en bænk, så man kan nyde udsigten.