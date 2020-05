Minizoo jubler: Fra på lørdag kan man igen klappe dyrene

- Vi glæder os helt vildt. Det bliver dejligt at se vores lille dyrepark fyldt med glade mennesker igen, lyder det fra Øens Dyr i et opslag på Facebook.

Øens Dyr er en klappe-minizoo, hvor man kommer tæt på dyrene. Derfor åbnes der med masser af håndsprit og krav om afstand. Der vil være begrænsning i forhold til, hvor mange der må gå ind i folde og anlæg, og terrariet vil være lukket i starten. Der bliver ikke bagt snobrød - til gengæld vil det stadig være tilladt at spise sin medbragte mad ved bordene eller på et tæppe i græsset.

Øens Dyr har været hårdt ramt under tvangslukningen, idet en stor del af indtægterne kommer fra entré. Derfor havde man håbet at få lov til at slå dørene op allerede 8. maj og var klar med spritstandere og andre coronaforanstaltninger. Men stod efter afsløringen af fase 2 af genåbningen tilbage med en lang næse, som daglig leder Jacob Thinggaard dengang udtrykte det. Han forventede herefter en genåbning senest 8. juni - den er nu fremrykket.

Øens Dyr har under tvangslukningen været ude med hatten i hånden og bedt om donationer for at sikre mad til dyrene og løn til dyrepasseren. Jacob Thinggard forsikrer, at dyrene på intet tidspunkt har lidt nød. I stedet er ventetiden brug til at forbedre anlægget, men større investeringer, der ellers var planlagt i år, er nu udskudt.