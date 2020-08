Minister vil bevare stopurstyrani

Se billedserie Den handicappede Niclas Strøm Hansen fra Mern står præcis til at få hjælp i 48 timer og 14 minutter om ugen. Det har kommunen regnet ud met et stopur. Forældrene mener, at han bør have langt mere hjælp og er klar til at gå til Ankestyrelsen, hvis hjælpen bliver skåret. Foto: J.C. Borre Larsen

I juli måned bragte Sjællandske og Sydsjællands Tidende artikler om to familier i Vordingborg Kommune, der passer deres multihandicappede sønner i eget hjem.

De er begge rystede over, at kommunen sender observatører ud, der står med et stopur for at udmåle hjælpen til eksempelvis spisning, påklædning og toiletbesøg.

Stopursmetoden vækker stor forargelse på Christiansborg, hvor flere politikere var chokerede over læsningen.

I Dansk Folkeparti har artiklerne fået partiets handicapordfører, Karina Adsbøl, til at sende to skriftlige spørgsmål til social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S).

»Mener ministeren, at det er rimeligt at anvende et stopur for at udmåle hjælp?« og »Hvordan vil ministeren sikre, at mennesker med handicap får en ordentlig hjælp?«

Gerne en anden måde Astrid Krag oplyser i et skriftligt svar, at hun bliver trist, når hun hører historier om mennesker med handicap og deres pårørende, der oplever, at kommunen ikke leverer den nødvendige hjælp og støtte.

»Når det er sagt, så er det ikke reguleret i lovgivningen, hvilke metoder kommunen må bruge i vurderingen af antallet af timer i den enkelte hjælperordning,« skriver Astrid Krag.

»Kommunen bør i midlertidig altid tilvejebringe nødvendige oplysninger på den mindst indgribende måde. Kan nødvendige oplysninger tilvejebringes på anden og mindre indgribende vis, bør observation derfor ikke anvendes.«

- Jeg synes, at det virker som en minister, som kommer med en masse tomme ord og ikke noget konkret handling, siger Karina Adsbøl.

Savner handling Det mildner ikke DF'erens sind, at Astrid Krag tilsyneladende heller ikke bifalder stopursmetoden.

- Altså, man kan godt sige, at det er utilstedeligt, men hvad vil hun gøre ved det? Vil hun ændre noget, vil hun lave nogle retningslinjer, eller vil hun lave et katalog over, hvad »mindst indgribende« er, siger Karina Adsbøl, der mener, at Astrid Krag mangler empati.

- Det er simpelthen forrykt, hvad der foregår på handicapområdet. Man må prøve at sætte sig i folks sted. Hvordan vil man selv have det, hvis der stod nogen med et stopur.

Karina Adsbøl bebuder, at hun vil fortsætte kampen for at få styrket handicapområdet. Hun henviser til en rapporten »Retssikkerhed for udsatte borgere«. I rapporten står der blandt andet at halvdelen af klagerne på børnehandicapområdet viser sig at være berettigede.

- Det bør ikke være kvit og frit for kommunerne ikke at give folk den hjælp, de har brug for. De pågældende burde få kompensation, men forslaget blev skudt ned, der var ikke flertal, siger Karina Adsbøl.

Det var ikke alle folketingspolitikere,

som var klar over, at kommunerne bruger stopur,

når de skal finde ud af, hvor meget hjælp

der skal afsættes til handicappede.