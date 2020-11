Vejdirektoratet mener, at pylonen ved afkørsel 41 er ulovlig, fordi den står i åbent land. Vordingborg Kommune har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som endnu ikke har truffet en afgørelse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Minister skal hjælpe med skiltning

Vordingborg - 13. november 2020 kl. 05:10 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

»Vi er en række kommuner, som igennem længere tid har kæmpet mod Vejdirektoratet.«

Sådan indleder Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), et brev til transportminister Benny Engelbrecht (S), som han har skrevet sammen med borgmestrene i Faxe, Guldborgsund og Brønderslev.

Kommunerne kan ikke få lov til at opsætte pyloner ved de erhvervsområder, som de udvikler langs motorvejene. Flere af kommunerne har fået påbud fra Vejdirektoratet om at fjerne pyloner og reklamer, og det har fået kommunerne til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

- Det handler om at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet i provinsen, siger Mikael Smed til Sjællandske.

Årsagen til, at Vejdirektoratet ofte stiller sig på tværs i nye erhvervsområder, skyldes naturbeskyttelseslovens paragraf 21. Her er der generelt et forbud mod at opstille reklameskilte i åbent land.

I brevet til transportministeren lægger de fire kommuner ikke skjul på, at store pyloner, der ses fra motorvejen, er afgørende for salget af grunde.

I Vordingborgs nye erhvervspark ved sydmotorvejen i Stensved var aftalerne med Shell og McDonald's direkte betinget af, at de to giganter kunne få deres logoer på den 20 meter høje pylon, der troner ved hjørnet af kommunens afdeling for Trafik og Ejendomme.

Fra Vejdirektoratets side vil man have, at kommunen fjerner pylonen, men det vil kommunen ikke. Forvaltningen har i stedet klaget over Vejdirektoratets beslutning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som endnu ikke har truffet en afgørelse.