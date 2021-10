Minister roser vilde tiltag: Vigtigt at få alle med

Se billedserie Miljøminister Lea Wernelin svang med leen, da hun besøgte Trellemarken i Vordingborg. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Vordingborg - 04. oktober 2021 kl. 20:17 Af Lars Christensen

Det er helt naturligt, at folk reagerer, når naturen rundt om dem begynder at se anderledes og mere vild ud.

Det var en af pointerne under miljøminister Lea Wermelins(S) besøg på Trellemarken i Vordingborg mandag formiddag.

Trellemarken var i gamle dage en losseplads, men er i dag blevet et populært grønt område med græssende får, vandhuller og en fantastisk udsigt til Storstrømmen. Her blev ministeren præsenteret for en lang række af de tiltag, som Vordingborg Kommune har sat i værk for at vinde konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Det er en konkurrence, som miljøministeren selv har sat i værk for at få sat skub i udviklingen af nye naturtiltag.

Under besøget fik ministeren blandt andet en snak med Kit Johansen, der er en af kommunens mange driftfolk, der passer de grønne områder. Hun er blandt andet med til at lave et kvashegn på Trellemarken ved brug af afklippede grene.

- I stedet for at køre alle vores afklippede grene på genbrugspladsen, så laver vi et hegn med dem til dyrene og insekterne. Har vi hækafklip, så smider vi det nogen steder ind i busskadset, så det kan ligge der og formulde og blive til næring, fortalte Kit Johansen til miljøministeren.

Kommunen har gennem den seneste tid efteruddannet de ansatte i driftsafdelingen, så de også selv får en større forståelse for, hvordan områder kan blive mere vilde - og ikke mindst hvorfor, at det er så vigtigt at gøre områderne mere vilde. Det sidste er meget vigtigt, for kommunens driftsfolk er ofte dem, der møder de til tider utilfredse borgere, når de er ude for at passe kommunens områder.

- Folk kommer til os og spørger, hvad vi har gang i. Nogen siger, at det ser forfærdeligt ud, så det er meget vigtigt, at vi kan forklare dem, hvorfor det ser sådan ud. Ofte kan folk heldigvis godt se idéen i det, når først vi får forklaret det, fortalte Kit Johansen og tilføjede, at driftsfolkene også møder mange, der mener, at den vildere natur bare er en spareøvelse for kommunen.

- Men vi har steder, hvor vi nu er nødt til at bruge mere tid og mere rå arbejdskraft på at passe områderne. Det kræver mere at plante blomster på et område end at slå en græsplæne, så der spares ikke noget, fortalte Kit Johansen til ministeren. Hun erkendte også, at det ikke er alle kollegerne, der er lige begejstrede for den nye og mere vilde tilgang.

- Det er en helt ny verden for alle, og vi er alle forskellige og har forskellige holdninger til det, men de fleste synes da, at det er spændende, forklarede hun.

Eleverne slog med leen På vej rundt på Trellemarken så ministeren også nærmere på de græssende får og stenbunkerne lavet til markfirbenene. Borgmester Mikael Smed (S) og 1. viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen (SF) fortalte også om samarbejdet med borgere og foreninger og om forskellige kurser i alt fra at samle frø til at slå med le.

9.A fra Gåsetårnskolens Iselinge-afdeling demonstrerede le-slåningen, og det begejstrede ministeren så meget, at hun også selv fik lyst til at gå i gang med leen.

Ministeren mødte også Tina Sperling, der har sommerhus ved Næs og Skaverup Strand. Her har grundejerforeningen valgt at lægge alle fællesarealer om til vild natur. Det er et sted mellem 30.000 og 40.000 kvadratmeter, der nu kun slåes en gang om året.

- Der er kommet så mange blomster op, som vi ikke have før. Vi har ikke plantet noget, så det er blomster, der er kommet af sig selv, forklarede hun ministeren og tilføjede, at der generelt har været stor opbakning til projektet i grundejerforeningen.

- Der har selvfølgelig været nogen, der har været bekymret for alt ukrudtet, men ellers er folk glade for det, og der er også sørget for at blive klippet stier, så man stadig kan bruge områderne, forklarede hun.

Det skal være en folkesag Miljøminister Lea Wermelin håber, at konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune kan være med til skubbe til folks opfattelser om naturen omkring os. Hun understreger dog, at det ikke kun er kommunerne, der skal gøre en indsats for mere vild natur.

- Det handler om den samtale, vi som land skal have. Den fælles samtale ude i kommunerne, men også mellem borgerne. Vi skal kunne tale sammen om, hvordan vi får en vildere natur til gavn og glæde for insekterne og dyrene, fortalte ministeren, der specifikt roste Vordingborg Kommune for at gøre en stor indsats for at formidle naturprojekterne ud til borgerne.

Blandt andet har kommunen fået fremstillet en række små grønne skilte, der sættes op de steder, hvor kommunen er i gang med særlige indsatser. For eksempel ved kvashegnet på Trellemarken.

- Det er en rigtig god idé med de skilte, for ser man bare det kvashegn, så kunne man sagtens tænke, at det ser mærkeligt ud. Med skiltene kan man få en forklaring, og så kan man nemmere få det ind under huden, og samtidig inspirere det også folk til selv at gå i gang hjemme i deres egne haver, forklarede ministeren.

- Det er jo vigtigt, at det her bliver en folkesag. Jeg kan ikke gøre det alene som minister. Borgmesteren kan ikke gøre det alene. Formidlingen af projekterne er nøglen til at sikre, at vi får alle med, fortalte ministeren.