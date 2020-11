Minister fik serveret mad fra gryden - ikke vaccumpakket som de ældre

Tidligere i Sydsjællands Tidende har Mette Høgh Christiansen, formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, fortalt, at Vordingborg kommune har serveret mad fra Vordingborg Madservice, da Kommunernes Landsforening og ministeren på området var på besøg.