Minister efter lovændring: Brug for mere fornuft

- Det er vigtigt, at vi hele tiden forsøger at gøre skattereglerne så rimelige som muligt, og at den sunde fornuft råder i administrationen af reglerne. Der er kørsel på prøveplader et godt eksempel. Skattevæsenet skal selvfølgelig have mulighed for at fange dem, der snyder bevidst. Men med de her ændringer bliver loven mere tidssvarende, og vi får en rimelig balance, som ikke inviterer til misbrug, tilføjer han.