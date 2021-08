Se billedserie Peter Rosenkrands i midten viser her erhvervsminister Simon Kollerup (S) rundt på fabrikken i Præstø. Her ser de på produktionen af en række profiler, som Knudsen Extrusion laver for en stor dansk vindmølleproducent. Dem laver man op mod tre millioner meter af om året. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Minister: Virksomheder skal hjælpes med tung byrde

Vordingborg - 21. august 2021

Der er brug for at få gjort det meget nemmere at være virksomhed i Danmark. Det kunne erhvervsminister Simon Kollerup (S) med selvsyn se, da han fredag besøgte Knudsen Extrusion i Præstø.

For små og mellemstore virksomheder som kunststoffabrikken i Præstø er det administrative arbejde med indberetninger til alskens offentlige myndigheder nemlig en stor byrde.

- Jeg har talt sammen, at vi er i kontakt med over 25 forskellige offentlige instanser, og vi møder ofte rigide systemer med ingen eller kun begrænset automatisering af dataindsamlingen, forklarer Peter Rosenkrands, der er direktør for Knudsen Extrusion.

Han ville ønske, at systemet kunne være mindre rigidt.

- Vi skal for eksempel ind og søge barsel hver måned, selvom vi ved, at medarbejderen skal være på barsel i 12 måneder. Vi kan ikke få lov til kun at gøre det en gang, forklarer direktøren og tilføjer, at mange af de oplysninger, som myndigheder beder om, er oplysninger virksomheden ikke selv bruger til noget. Derfor går der tid med at indhente data udelukkende for at kunne indberette det til en offentlig instans. Også selvom det ikke umiddelbart er klart, hvad den offentlige instans skal bruge oplysningerne til.

- Vi burde kun skulle samle det data sammen, der bliver brugt til noget, fortæller direktøren, der også mener, at de forskellige dele af det offentlige burde være bedre til at samarbejde om indhentningen af data. Når virksomhederne skal indberette deres regnskaber, så skal det sendes både til Skattestyrelsen og til Erhvervsstyrelsen, og nogen gange bliver man også udpeget af Danmarks Statistik til at skulle indberette sit regnskab. De tre offentlige myndigheder kan dog ikke benytte den samme indberetning, så virksomhederne sidder og skal bruge tid på manuelt at indtaste oplysningerne tre forskellige steder.

- Det er jo helt vildt, udbrød ministeren, der under besøget hos Knudsen Extrusion fik lov at kigge økonomiassistent Berit Friderichsen over skulderen, mens der blev indberettet eksport og importtal. Oplysninger, som virksomheden skal indberette hver eneste måned.

- Det her er et meget vigtigt besøg for mig. Det er meget tydeligt at se, hvor meget silotænkning, der er i indberetningerne, lød det fra ministeren, der er fast besluttet på at få gjort op med den administrative byrde.

- Det skal være nemt at drive virksomhed i Danmark. Vi har evnerne inde for digitalisering at kunne gøre det her meget nemmere, så det giver ingen mening, at det skal være så besværligt for virksomhederne, understregede Simon Kollerup.

Ministerens udmelding vakte glæde ikke kun hos Peter Rosenkrands, men også hos Kim Haggren, der er chef for små og mellemstore virksomheder i Dansk Industri.

- Det er et kæmpe problem for mange små og mellemstore virksomheder. Der er et besparelsespotentiale i milliardstørrelsen, hvis man fik gjorde det nemmere for virksomhederne at håndtere den administrative byrde, forklarer han.