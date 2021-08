Borgmester Mikael Smed (S) satte fredag Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) stævne ved Afkørsel 41, hvor de blandt andet fik en snak om pylonen og mødte elektriker Lars Bang, der var den første, der byggede på erhvervsområdet.Foto: Lars Christensen

Minister: Jeg forstår godt pylon-frustrationen

Vordingborg - 13. august 2021

Et årelangt tovtrækkeri mellem Vordingborg Kommune og Vejdirektoratet endte kort før sommerferien med, at kommunen blev politianmeldt.

Kommunen har bevidst valgt ikke at følge Vejdirektoratets påbud om at skulle fjerne eller tildække den reklamepylon, der står ved Afkørsel 41. Man har af flere omgange forgæves forsøgt at få råbt politikerne på Christiansborg op, og fredag lykkedes det endeligt at få sat en af dem i stævne ved Afkørsel 41. Det var Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), der fik mulighed for at se erhvervsområdets udvikling med egne øjne.

Borgmester Mikael Smed (S) lagde i sin tale til ministeren ikke skjul på, at han ikke forstår, hvorfor Vejdirektoratet holder fast i deres vurdering af området som »åbent land«.

- Deres tolkning er, at erhvervsområdet ikke er fuldt udbygget endnu, og det er jo også ganske rigtigt. Men det er svært at udvikle et erhvervsområde, hvis man først må reklamere for det, når det er færdigbygget, lød argumentet fra borgmesteren, der blev mødt af nikken fra ministeren.

Egentlig hører Vejdirektoratet og loven om skiltning i det åbne land under Transportministeriet, men her har kommunen hidtil ikke har haft held med at komme igennem med sine argumenter.

- Ministeren svarer, at loven bliver tolket ens i hele landet, men når man ser erhvervsområderne langs motorvejene i Jylland, så kan man ikke lade være med at føle, at der bliver tolket meget strammere på Vejdirektoratets kontor i Næstved, lød kritikken fra borgmesteren.

Han understreger, at indenrigs- og boligministeren er den rette minister at gå til, fordi han er udpeget til at stå i spidsen for det tværgående arbejde med sikre udvikling og et mere sammenhængende Danmark.

Det var dog sparsomt med løfter fra ministeren ved fredagens møde.

- Borgmesteren har ret i, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget for at sikre udviklingen af erhvervsområder. Det har jeg altid gået meget op i, lød det fra ministeren, der faktisk kender en hel del til erhvervslivet i Vordingborg. Inden han blev valgt ind i folketinget, arbejdede han hos Væksthus Sjælland i Vordingborg.

- Jeg forstår godt kommunens frustration. Når man sammenligner med områder som Køge, for slet ikke at tale om Jylland, så kan det virke mærkeligt, at man ikke må skilte her, fortæller ministeren.

- Der skal selvfølgelig være mulighed for at udvikle erhvervsområder langs motorvejen. Det er noget, der kommer til at betyde mere og mere. For 15-20 år siden havde motorvejene slet ikke den samme betydning for erhvervsudviklingen, men det har ændret sig, og det bør loven selvfølgelig afspejle. Når man som kommune har en motorvejsstrækning, så er det også vigtigt, at man får mulighed for at kunne udnytte den, understreger ministeren.