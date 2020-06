Det er billeder som disse, men kun fra Møn, som arkivleder Susanne Outzen fra Møns Museum fortsat gerne modtager sammen med beretninger fra coronatiden. Arkivfoto: Stefan Andreasen

Minimal respons på coronaefterlysning

Vordingborg - 16. juni 2020

Det bliver tilsyneladende ikke Møn, der kommer til at figurere markant, når historiebøgerne om coronakrisen skal skrives. I hvert fald gav det kun et minimalt udbytte, at arkivleder Susanne Outzen fra Møns Museum ved begyndelsen af krisen opfordrede de lokale borgere til at indsende materiale fra periode, så den kunne blive grundigt dokumenteret for eftertiden.

- Der er fire borgere, der har reageret, og to af dem var fra København og hørte om det, da jeg havde været i P1, så deres bidrag sendte jeg videre, siger Susanne Outzen.

De to tilbageværende mønske bidragydere sendte begge en form for dagbogsoptegnelser, den ene fra begyndelsen af krisen og den anden fra et stykke undervejs i den. Det ene af bidragene er samtidig klausuleret, så det først må deles med offentligheden, når indsenderen er død.

Susanne Outzen havde ellers håbet på, at mønboerne ville være gavmilde med at dele ud af deres oplevelser under den helt ekstraordinære situation, eksempelvis i form af dagbogsskriverier, fotografier eller andet. Det skulle sikre, at historikerne i fremtiden kunne danne sig et billede af, hvordan krisen gik hen over Møn, og måske også danne basis for en udstillingen engang i fremtiden. Men med det helt skrabede udbytte er planerne kuldsejlet.

- Det kan ikke rigtig bruges til noget i en større sammenhæng, siger Susanne Outzen.

Arkivlederen blev selv hjemsendt under krisen, hvilket hun mener, kan have påvirket resultatet, idet hun ikke havde mulighed for at følge op eller selv foretage opsøgende arbejde for at få samlingen lidt på gled.

Trods det skuffende resultat er Susanne Outzen dog stadig mere end villig til at modtage bidrag. Det kan enten være materiale indsamlet under krisen, eller betragtninger folk gør sig, nu hvor det hele tilsyneladende begynder at være set i bakspejlet.

- Det er jeg helt klar stadig interesseret i. Man kan jo stadig sætte sig ned og reflektere over tingene - hvad er der sket, hvad har vi lært af det og så videre, siger hun.

På samme måde modtager hun også gerne stadig materiale fra de handlende, eksempelvis butiksskilte med »Vi har lukket«, bare for at dokumentere, hvordan der blev informeret om situationen.

- Der er masser af muligheder, siger hun.

Materiale kan enten afleveres i kuvert på Møns Museum i Storegade eller sendes til Susanne Outzen på mailadressen lokalarkiv@museerne.dk