Minibrugs venter ny travl sæson på havnen

Beboere i Klintholm Havn og omegn kan godt begynde at glæde sig til, at der snart bliver kortere vej til dagligvarer som mælk, brød og pålæg.

Den 31. marts slår Dagligbrugsen i Borres minibrugs nemlig endnu engang dørene op for en sæson på havnen til glæde for fastboende og gæster, fortæller brugsuddeler Niels Olsen.

Det er tredje år i træk, at minibrugsen - der kom til som en erstatning for den nedbrændte skibsproviant på havnen - holder åbent, men hvor man sidste år udvidede med mere plads og dermed flere varer på hylderne, er der ikke de store ændringer i år.

Travlheden kunne også mærkes i butikken i Borre, hvilket også er forventningen i år. Blandt andet af den grund er der nu en ændring på vej der, idet man er ved at indføre flere leveringsdage for at kunne følge med efterspørgslen på det område.

Til gengæld må dem, der måske har håbet på godt nyt om en mere permanent løsning på Klintholm Havn, stadig væbne sig med tålmodighed. Det har næsten fra begyndelsen været et erklæret mål fra brugsuddelerens side, at filialen på Klintholm Havn skal blive et fast element i havnemiljøet, men det er endnu ikke lykkedes at finde en gangbar løsning.