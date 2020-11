Se billedserie Legepladsen i Kirkeskoven i Vordingborg trænger til en kærlig hånd - og den er på vej, lyder det fra Vordingborg Kommune, der med en ny legepladsstrategi både vil renorere og udbygge legepladsen og male den op i farver. Andre steder i kommunen bliver legepladserne nedlagt, mens havnene i de tre købstæder får nogle særligt store legepladser i de kommende år. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Millioner til kommunale legepladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millioner til kommunale legepladser

Vordingborg - 11. november 2020 kl. 16:04 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Vordingborg Kommunes legepladser er ikke blevet vedligeholdt og ser efterhånden meget slidte ud. I Kirkeskoven i Vordingborg er legeredskaberne begyndt at falde helt fra hinanden. Men nu er der håb forude - i al fald for Kirkeskoven, for en ny legepladsstrategi sikrer vedligeholdelse og udbygning af legepladsen. Andre legepladser må tage til takke med en nedlæggelse. Legepladsen i Kirkeskoven har længe set meget hærget ud. Flere brædder på legeredskaberne er ødelagte og for cirka fire måneder siden blev en særlig hængebro fjernet derfra på grund af slidtage. For nylig er der blevet sat nogle rød- og hvidmalede afspærringslægter op som afskærmning, for at forhindre små børn, som er dem, der primært leger på dette legeredskab, i at falde ned.

- Der er overhovedet ingen, der holder øje med den legeplads, lyder kritikken fra en læser på Skovvej i Vordingborg, som beder avisen undersøge, hvorfor legepladsen får lov at stå og forfalde.

Mette Køster i Vordingborg kommune mener ikke, legepladserne er egentlig farlige for børn.

- Er der noget åbenlyst farligt, reparerer vi det, siger hun.

Det seneste år har dog været et slags overgangsår.

- Kommunen har vedligeholdt legepladserne indtil januar 2020 gennem aktiveringstilbuddet Leg og Natur, som nu er nedlagt, og fremadrettet vil aktiveringstilbuddet Håndværkergården i Præstø stå for vedligeholdelsen. I den mellemliggende periode har kommunens drift ført tilsyn med legepladserne, forklarer Mette Køster.

Samtidig har man i år ventet på, at politikerne skulle beslutte en ny legepladsstrategi.

En plan er klar Den nye legepladsstrategi faldt på plads i september måned; samtidig har politikerne afsat en halv million kroner til legepladser i 2021 og en million kroner om året i 2022-2024.

Det er dog ikke alle eksisterende legepladser, der får gavn af de penge.

Fakta Legepladsstrategien kan ses på Vordingborg kommunes hjemmeside på https://vordingborg.dk/oplev/steder-i-kommunen/legepladser/ Herefter skal man klikke på "Grundlag og strategi for legepladser".

- I 2019 ønskede man at prioritere legepladser i park og grønne områder; derfor foreslog man at nogle blev nedlagt, fortæller Mette Køster. De legepladser, der bliver nedlagt forsøger man enten at sælge eller overdrage til lokale grundejerforeninger og det drejer sig om i alt seks legepladser: Ørslev Legeplads, Albumvej 8, Stensved Legeplads, Violvej 1, Kastrup Legeplads, Tværvej 2A, Sukkerfabrikken, Strandvej 3A, Rønnevænget Legeplads, Rønnevænget 32 i Stege og Klintholm, Dortheavej 21A.

Plads til leg på havne I legepladsstrategien har man ytret ønske om at etablere nogle såkaldte udflugtslegepladser.

- Det er lidt større legepladser, der måske har et tema, og som man har lyst til at tage til, uanset hvor man bor i kommunen, fortæller Mette Køster og oplyser at der er planer om tre af disse større legepladser på havnene i de tre købstæder i kommunen.

Den første udflugtslegeplads bliver etableret i Dambæks Have på Præstø havn, og det er endnu ikke klart, hvordan den kommer til at se ud.

- Det skal først i udbud, for det er en større ting, men jeg håber, man vil lave den i foråret eller sommeren 2021, siger Mette Køster.

På legepladsen er der legeredskaber for de større

børn - og dem kommer der flere af. Måske allerede

før jul. Foto: Mille Holst



Kireskoven udbygges Legepladsen i Kirkeskoven i Vordingborg er en af de legepladser, man ønsker at bibeholde, og ifølge Mette Køster påbegynder man nu en større renovering og udbygning af legepladsen.

- Man vil gerne udfordre børnenes sanser, fortæller hun og præciserer at det handler om motoriske udfordringer som balancegang og at hænge i armene, men også om sansemæssige stimuleringer, hvor børnene både kan se farver og føle på noget. Derfor skal mange flere forskellige farver og materialer også i brug på legepladserne generelt.

Der er endnu ikke taget endeligt stilling til, hvordan de enkelte legepladser skal se ud - det afhænger nemlig også af, hvilke byggetilladelser, kommunen kan få, men Mette Køster fortæller, at man især gerne vil gøre legepladserne aktuelle også for lidt større børn.

- Mange af de legepladser, der er lavet for ti år siden, er lavet for de små børn. Man forestiller sig, at man udvider dem til de lidt ældre børn også, siger hun og præciserer, at hun med lidt ældre børn mener aldersgruppen 5-10 år.

- Men man kunne da godt tænke ældre ind også, siger hun og det er netop det, der kommer til at ske i Kirkeskoven i Vordingborg.

- I Kirkeskoven er der noget for de større børn; her er for eksempel et klatrestativ med rebstige og rutchebane, fortæller Mette Køster og røber, at der er planer om at udvide legepladsen for de store børn - måske allerede inden jul i år. Desuden skal det eksisterende renoveres i løbet af næste forår og sommer.

- Træværk skal udskiftes og males, dels med træbeskyttelse, så det kan holde, dels med farver, så det kommer mere til live. Lige nu er det meget neutralt i naturtræ, så det falder mere i med skoven, men vi vil gerne udfordre synssanserne også, siger Mette Køster.

De forskellige trædestammer i jorden bliver desuden suppleret med en slags trædesten i metal.

- Vi prøver at bygge videre på det, der er, siger Mette Køster og fortæller, at man udover at renovere legepladsen i Kirkeskoven også henover vinteren renoverer en legeplads i Bårse og en i Lendemarke.