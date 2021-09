Udfordringer på især de specialiserede socialområde og på børne- og ungeområdet giver fortsat Vordingborg Kommune store udfordringer med økonomien. Foto: J.C. Borre Larsen

Millioner i støtte til vanskeligt stillet kommune

Vordingborg - 01. september 2021

En række vanskeligt stillede kommuner har fået del i en særpulje, som Indenrigsministeriet netop har uddelt.

Igen i år er Vordingborg Kommune med på listen over de mest udfordrede kommuner, der har brug for en særlig håndsrækning fra staten.

Vordingborg Kommune får ekstraordinært 14 millioner kroner. Det er halvdelen af det beløb, som kommunen havde søgt om, oplyser borgmester Mikael Smed (S).

- Vi får en anerkendelse af, at det stadig er svært. Man er ikke i mål endnu med at få skabt et Danmark i balance. Vi har et efterslæb fra udligningsreformen, forklarer borgmesteren.

Hele 49 kommuner havde søgt om særtilskuddet, men kun 17 kommuner er kommet igennem nåleøjet. Ved udvælgelsen af de 17 kommuner, der får, og fordelingen af pengene, har Indenrigsministeriet »prioriteret at yde tilskud til de kommuner, hvor udfordringerne er flest og størst«, oplyser ministeriet.

Med sine 14 millioner kroner indtager Vordingborg Kommune en sjetteplads på listen over vanskeligt stillede kommuner, der får mest i støtte. Det er selvsagt ikke en placering, som borgmesteren er stolt af.

- Vi har en ambition om, at vi skal have mindre og mindre med årene, forklarer Mikael Smed og understreger, at man næppe kan undvære særtilskuddet i de kommende år.

- Med de udfordringer, jeg kan se, vi stadig vil have på det specialiserede socialområde og på børne- og ungeområdet, så er det ikke realistisk, at vi undlader at søge de næste 3-5 år. Men det går bedre og bedre, så vi har en forhåbning om at komme længere ned af listen, og at vi forhåbentlig en dag kan lade være med at søge, fortæller borgmesteren.

Selvom Vordingborg Kommune ligger højt på listen, så er der langt op til førstepladsen, som er Lolland Kommune, der får hele 120 millioner kroner i særtilskud. Samtidig tilbydes Lolland, Langeland og Læsø kommuner som noget nyt et flerårigt partnerskab. Det er et tiltag, som Indenrigsministeriet vil indføre for at give kommunerne »rum til mere langsigtede investeringer i tiltag, der kan forbedre kommunens situation«, forklarer indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S).

Partnerskabet er et tiltag, som Vordingborg Kommune allerede drøftede med ministeriet dengang Astrid Kragh var minister for området. Det er dog ikke noget, som kommunen selv har søgt i denne omgang.

- Vi kan se, at det er kommuner i helt særlige situationer, som har fået tilbudt de her partnerskaber. Udfordringer, der ligger ud over problemerne med udligningen. Vi har udfordringer her i kommunen, men ikke på det niveau, forklarer borgmesteren og tilføjer, at man heller ikke har søgt om en lånedispensation, som 14 andre kommuner har fået.

- Vi har også en økonomisk politik om, at vi ikke låner mere end vi afdrager, tilføjer han.

Borgmesteren tilføjer, at kommunen heller ikke har søgt om hverken en stigning eller en nedsættelse af skatten.