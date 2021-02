Svømmehallen i DGI Huset i Vordingborg bliver en central del af de kurser, som den internationale sikkerhedsvirksomhed RelyOn Nutec vil lave i deres nye afdeling i Vordingborg. Foto: Thomas Olsen

Milliardvirksomhed vil træne vindmølle-folk i vandhuset

Vordingborg - 25. februar 2021 kl. 10:11 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Verdens største virksomhed indenfor sikkerhedstræning og uddannelse af medarbejdere i offshore-, olie-, gas- og vindindustrien rykker om kort tid til Vordingborg.

Det er de store vindmølleparker i Østersøen og byggeriet af Femern tunnelen, der får danske RelyOn Nutec til at åbne en afdeling i Vordingborg.

- Vordingborg har en strategisk perfekt placering for os, og den giver os det bedste af alle verdener. Det er spot on for en virksomhed som vores at ligge i Vordingborg. Derfor var der heller ikke nogen alternativer rent forretningsmæssigt for os, siger Claus Nexø Hansen, administrerende direktør for RelyOn Nutecs aktiviteter i Skandinavien.

RelyOn Nutec åbner 1. april i DGI Huset i Vordingborg, hvor man vil udbyde kurser og træning i sikkerhed af de medarbejdere, der skal arbejde enten med vindmøllerne i Østersøen fra Klintholm Havn eller tunnelbyggeriet i Rødby Havn.

- Det er meget attraktivt for vores virksomhed at etablere os i Vordingborg. Klintholm Havn og Rødby Havn ligger tæt på, og vi kan servicere begge projekter med den nødvendige træning og uddannelse af medarbejderne. Vindmølleparkerne på Kriegers Flak skal serviceres fra Klintholm Havn, og det er et stort behov for at uddanne arbejdskraft til at servicere møllerne, siger Claus Nexøe Hansen.

Etableringen af sikkerhedsvirksomheden sker i tæt samarbejde med DGI Huset, der stiller alle husets faciliteter til rådighed. Blandt andet skal der laves redningsøvelser i det store svømmebassin. Firmaet forventer også at lave et samarbejde med ZBC.

Den danske sikkerhedsgigant har længe kigget på Vordingborg, og aftalen er kommet på plads efter tæt samarbejde med Vordingborg Erhverv.

- Det er et kæmpe gennembrud for erhvervsudviklingen i Vordingborg med stor strategisk betydning for den videre udvikling af Klintholm Havn som center for de store havvindmølleparker i Østersøen. Der skal uddannes og trænes et meget stort antal medarbejdere de næste mange år, og nu har vi infrastrukturen på plads til det, der bliver et vækst- og jobeventyr for ikke bare vores område, men hele Danmark, siger Bolette Christensen, direktør for Vordingborg Erhverv.

Borgmester Mikael Smed (S) er begejstret for, at det er lykkedes at tiltrække RelyOn Nutec til Vordingborg.

- At få en milliardvirksomhed som RelyOn Nutec til Vordingborg er et kvalitetsstempel af vores strategisk rigtige placering i det vækstboom, der er i gang indenfor den grønne energisektor. Ambitionerne om markant grøn omstilling i hele verden er guld værd for vores lokalområde, og det er en udvikling, der kommer hele Sydsjælland og Lolland-Falster til gode med flere arbejdspladser og øget bosætning, lyder det fra borgmesteren.

Hos RelyOn Nutec håber man, at den nye Vordingborg-afdeling kan trække endnu flere virksomheder til området.

- Vi kan være med til at gøre det attraktivt for andre virksomheder at etablere sig i området. Det er strategisk vigtigt, at infrastrukturen med adgang til træning og uddannelse er til stede lokalt, og dermed sikrer vi, at værdikæden er mere attraktiv, når andre virksomheder etablerer sig på Klintholm Havn eller i forbindelse med tunnelbyggeriet i Femern Bælt, lyder det fra Claus Nexøe Hansen.

RelyOn Nutec har mere end 30 træningscentre verden over i 21 forskellige lande. Virksomheden er dansk og har hovedkvarter i Esbjerg. I første omgang vil der være fem til seks medarbejdere ansat i afdelingen i Vordingborg.