Send til din ven. X Artiklen: Miller trækker sig efter sin hårde tone Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Miller trækker sig efter sin hårde tone

Vordingborg - 16. januar 2021 kl. 07:47 Kontakt redaktionen

Klaus Miller fra støttegruppen Kirkeskovens Egnshus var rasende, efter at politikerne for nylig besluttede at anbefale Medborgerborgerhuset til Teatergruppen Vordingborg.

Til Sjællandske oplyste Klaus Miller, at han ville melde kommunen til politiet, fordi han mener, at Kultur, Idræt og Fritidsudvalgets formand, Thorbjørn Kolbo (S), med sin bestyrelsespost i egnsteatret Cantabile 2 er inhabil. Og at samme Kolbo skulle have hjulpet Teaterhuset Vordingborg med deres ansøgning. På Facebook skrev Klaus Miller blandt andet »Føj for en lausi kommune«. Nu er Klaus Miller ikke længere en del af støttegruppen.

- Vi har diskuteret det på et møde, og vi synes, at Klaus' reaktion er for kraftig kost til os andre. Det er ikke sådan, at vi og kommunen skal tale til hinanden. Klaus har derfor valgt at trække sig, siger Jens Beck-Lauritzen fra støttegruppen.

Han oplyser, at Klaus Millers kone, Gitte, der ligeledes har været en del af støttegruppen, også trækker sig.

- Vores kritik står helt for egen regning. Det kan vi ikke blande resten af gruppen ind i, siger Gitte Miller.

Det er Miller-parrets fortsatte opfattelse, at Thorbjørn Kolbo er inhabil, og at der er fusket i perioden, hvor Teaterhus Vordingborg og Kirkeskovens Egnshus skulle aflevere deres ansøgning om at få lov til at overtage det tomme Medborgerhuset.

På spørgsmålet, om Klaus Miller stadig vil anmelde kommunen til politiet, henviser Gitte Miller til sin mand. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Klaus Miller.

Thorbjørn Kolbo har tidligere afvist beskyldningerne.