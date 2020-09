Siden 2001 har Peder Andersen fra Lynggård Biogas og Lynggård Svineproduktion fået 49 enten påbud, henstillinger eller indskærpelser for ikke at overholde miljøbeskyttelseslovgivningen, husdyrloven og slambekendtgørelsen. Han har også fået en dom og betalt bøder for udslip. Det viser en aktindsigt, som Sjællandske har fået i sagen. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Miljøsynder: - Lav du bare din Ekstra Blads-historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Miljøsynder: - Lav du bare din Ekstra Blads-historie

Vordingborg - 15. september 2020 kl. 07:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Peder Andersen fra Lynggård Biogas på Jungshoved har fået tilladelse til årligt at køre 30.000 tons biomasse gennem sit anlæg, løber han ikke rundt med armene over hovedet.

Peder Andersen mener, at der er tale om forskelsbehandling, og at politikerne ikke bare kan bestemme, at han kun må få tilført en vis mængde bioaffald udefra.

- Miljøgodkendelsen er meget strammere end det nye store anlæg, som kommer ved Køng, siger Peder Andersen, der ikke har taget stilling til, om han vil anke miljøgodkendelsen.

Siden 2001 har Peder Andersen fået 49 enten påbud, henstillinger eller indskærpelser for ikke at overholde miljøbeskyttelseslovgivningen, husdyrloven og slambekendtgørelsen. Han har også fået en dom og betalt bøder for udslip. Det viser en aktindsigt, som Sjællandske har fået i sagen.

Hvorfor er det, at du ikke overholder loven?

- Jeg skal ikke komme med en udredning til dig.

49 , det er mange ...

- Det er din holdning.

Aarh, synes du ikke, at 49 forhold er mange?

- Jo, en, to, mange, så det er det da.

- Det lyder ikke betryggende for borgerne på Jungshoved, at du får en miljøgodkendelse til 30.000 tons, når du har et langt synderegister.

- Jeg har kørt med 30.000 tons i to et halvt år. Når vi kører gyllen gennem biogasanlægget, lugter det mindre, end når vi kører det direkte ud på markerne, men lav du bare din Ekstra Blads-historie.

Årsagen til, at Peder Andersen allerede nu opererer med 30.000 tons biomasse skyldes, at han tilbage i 2015 fik godkendelse og byggetilladelse. Det underkendte Miljø- og Fødevareklagenævnet efter en klage, fordi der ikke var lavet en lokalplan. Den er nu kommet på plads, og nu har Lynggård Biogas fået en lovlig miljøgodkendelse.

Borre