Fragtskibet Hollum lægger til kaj i Vordingborg Havn med elementerne til den enorme kran, der skal bruges til at få fundamenterne til den nye storstrømsbro på plads. Foto: Vejdirektoratet/Ulrik Blindum

Milepæl for bro-projekt - Kæmpe flydekran er ankommet

Byggeriet af den nye storstrømsbro mellem falster og Masnedø er snart klar til den næste store fase. Den store flydekran er for nyligt ankommet til byggepladsen på Masnedø, hvor man er ved at bygge den millarddyre nye Storstrømsbro.

Flydekranen ankom med fragtskibet Hollum til Vordingborg Havn på Masnedø efter at være blevet sejlet op fra Norditalien.

Den enorme flydekran fra leverandøren Fagioli blev transporteret som et samlesæt, der tog fem dage at losse, og vil de kommende uger blive sat sammen og derefter testet, så den er klar til at løfte de store fundamenter til bropillerne på plads i Storstrømmen. Kranen er blevet brugt på andre store byggeprojekter rundt omkring i verden, men er til Storstrømsprojektet blevet særligt tilpasset til opgaven.