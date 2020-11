Mikropris går til møbelvirksomhed

VIA CHP er en virksomhed, som er flyttet til Vordingborg Kommune. I lokalerne fra en tidligere finércentral, er det med succes lykkedes ejerne at få skabt et navn i en branche for eksklusive møbler. Der bliver lagt vægt på bæredygtighed og ansvarlighed i produktionen af high-end kvalitetsmøbler. Herudover er det lykkedes virksomheden at skabe vækst igennem det udfordrende år 2020.