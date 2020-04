Nye butikker er rykket ind i Stege. Arkivfoto Foto: Lene C. Egeberg

Midt i coronakrisen: Fire nye butikker åbnet

Vordingborg - 21. april 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Det er ikke til at tænde for fjernsynet eller åbne en avis uden at læse om, hvordan coronakrisen udfordrer det danske erhvervsliv over en kam - herunder også butikslivet i byer landet over.

Men i hvert fald i Stege er der også lyspunkter midt i det hele: I de seneste to måneder er der nemlig åbnet ikke færre end fire nye butikker i byen.

Først var det den nye frisør, City Salon, som åbnede i det gamle Møns Handelshus i Storegade 9. marts. Der gik dog desværre ikke ret længe, før salonen måtte lukke igen på grund af coronarestriktionerne, men nu er den atter oppe at køre.

4. april fulgte så interiørbutikken Butik Sophie i Storegade 49, and 17. april kom modetøjsbutikken Tenzin til i Storegade 42, og endelig er rosinen i pølseenden netop ankommet med åbningen så sent som i går af skobutikken Dortes Sko i Storegade 72.

Det er i den sammenhæng også værd at bemærke, at i samme periode er der - trods corona - ingen butikker, der har måtte dreje nøglen om, så de fire nye skud på stammen er altså ren vækst i bylivet.

Det er noget, der varmer om hjertet på Tina Olsen, formand for Møns Handelsstandsforening, der i sin rolle som city manager har været med til at bane vejen for et par af de nye butikker.

- Det er jo helt fantastisk, og det viser endnu engang, at vi har en fed by med et stort sammenhold, som giver folk mod på at starte ny butik, siger Tina Olsen.

Både frisørsalonen og skobutikken kom i stand på ganske kort tid med city managerens hjælp i form af blandt andet at skaffe kontakt til udlejerne af lokalerne, og det er også en vigtig pointe.

- Det viser, at det kan godt gå lidt hurtigt, når der er nogen, der gerne vil det, siger Tina Olsen.

Som formand for handelsstandsforeningen understreger hun dog også, at de nye beboere i Storegade ikke skal ses som tegn på, at alt er roser og solskin for handelslivet i Stege. Ligesom i alle andre byer er man også her stadig udfordret af de begrænsninger, coronakrisen lægger på de handlende og deres kunder.

- Selvfølgelig er det stadig svært for alle - men at der åbner fire nye butikker på to måneder viser også, at der stadig er positive historier at fortælle, og det er vigtigt at have fokus på, siger Tina Olsen.