Midsommer Festival tiltrækker kvalitetsmusik

Når sankthans nærmer sig, betyder det i Præstø, at en hel masse frivillige er i fuld gang med at forberede Midsommer Festival.

En flok unge, dygtige og kreative mennesker er i fuld sving med at bygge to scener op, lave telt til back stage, indrette natklub, madboder, vinbar og madsteder.

Arrangørerne tager på opgaven med en legende lethed, selvom det er tydeligt, at det her et par dage, før det går løs, er en intens spænding i luften. Selvom man har gjort det mange gange før, kan tingene alligevel nemt gå galt. Men det ved de godt i arrangementsgruppen, som bl.a. tæller Elias Seidler, Joakim Dandanell Nielsen, Peter von Freiesleben og Marc Facchini.

- Der har aldrig været så mange med til at bygge festivalen op, fortæller sidstnævnte.

- Vi kan mærke en stigende interesse både blandt frivillige og publikum, men også fra kunstnere, som kan spille på meget større scener, men foretrækker at spille her, fortsætter han.

Tre navne, som spiller på Midsommer, er Lowly, M. Rexen og Hjalte Ross.

- Lowly spiller indierock. De har spillet i USA og udgivet to plader på et engelsk pladeselskab. De er mere populære og kendte i udlandet end i Danmark, beretter Marc Facchini.

Lowly spiller lørdag kl. 20.

- M. Rexen er det sidste band på scenerne fredag aften. De spiller wild style, som er en blanding af folkemusik, rock og verdensmusik. Han er opvokset i de Arabiske Forenede Emirater, så han har en usædvanlig baggrund, siger Marc Facchini.

- Hjalte Ross er en ung dansk sangskriver på kun 19 år. Han er inspireret af Nick Drake og har udgivet sin debutplade i foråret på John Woods pladeselskab, oplyser Facchini.

Sidste år var det toasthuset Fætter Fætter, der stod for maden, men da en af fætrene lige har fået barn, har de meldt fra. De laver dog alligevel nogle toasts til festivalgæsterne, som bliver solgt af Duevangs Spisehus, som tager over.

To unge friske gutter, Tobias Meier og Anders Winkler, som arbejdede på Fætter Fætter sidste år, er dog med. Nu er de frivillige på Midsommer, og de er ansvarlige for natklubben. Det har de erfaring med, da det var dem, der kørte musikken på natklubben på Honeyland Festival på Bornholm sidste år.

- Både lørdag og søndag morgen spiller vi rolig og afslappende morgenjazz- og pop, lover de.

Midsommer Festival begyndte med en sankthansfest i haven hos Seidler-familien, men som årene er gået, har det udviklet sig til en hyggelig festival i smukke omgivelser.

Naboerne er kommet til og har lagt have til en efter en. Først ham til venstre, når man går ind ad porten fra Adelgade, sidste år kom så også ham til højre med, og nu er den sidste, der har et langt smalt stykke nærmest stien, der går over broen, også kommet med.

Naboen til højre hedder Peter Grostøl. Han fortæller, at da hegnet mellem haverne blev fjernet til den anden side, modnedes idéen til at bryde hegnet ned over til ham også.

- Sidste år fældede vi tre store træer og rykkede et fjerde, mindre træ for at give plads til den anden scene. Ellers havde vores grund kun været gennemgang for festivalgæsterne, når de skulle over til campingpladsen til den anden side, fortæller han.

Mens træerne endnu var der, blev hans og konens grund dog udnyttet, for dengang var det der, den intermistiske campingplads blev lanceret.

- Mange ville ikke bryde sig om at have et så tæt forhold til sine naboer?

- Nej, men vi har det godt med hinanden. Og fundamentalt er vi også glade for musikken. Vi skal være glade for, når noget sker i en mindre by som Præstø. Det er super vigtigt, at der er ildsjæle i en by, siger Peter Grostøl.

Han mener, festivalen skaber en positiv stemning.

- Musikken har et højt kvalitetsniveau, og det er fantastisk at se frivillige, som er folk i 20'erne, som ikke er garvede koncertarrangører, går til den med kreativitet og dygtighed, siger han.

Midsommer Festival er udsolgt fredag, men der er stadig partoutbilletter tilbage. Lørdag var egentlig også udsolgt, men nogle af partoutbilletterne er lavet om til lørdagsbilletter.

Endagsbilletter koster 350 kr., mens partoutbilletter koster 550 kr.

