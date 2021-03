Se billedserie Lavbundsjorder har længe været drænet, så der kunne dyrkes afgrøder på dem. Men drænede lavbundsjorder udleder store mængder CO2. Derfor skal drænrørene nu fjernes så arealerne igen kan føres tilbage til de moser og enge, der naturligt er. Her et billede af Kirkeengen i Vordingborg, som ikke længere drænes.Arkivfoto: Mille Holst

Middelmådige naturperler - det skal der laves om på

Vordingborg - 13. marts 2021 kl. 09:10 Af Mille Holst

Vordingborg Kommune får middelmådige karakterer i en ny måling af kvaliteten af kommunens natur. Det skyldes primært, at her er mange landbrugsjorder. Det bekymrer derfor ikke den ansvarlige politiker på området, der dog samtidig insisterer på, at der skal gøres noget. En analyse af kvaliteten af den natur, der findes i landets kommuner, placerer Vordingborg Kommune som nummer 53 - altså lidt under middel - og det er kun en enkelt plads bedre end i 2017, hvor analysen første gang blev lavet.

Samlet set får Vordingborgs natur 22 point ud af 100 mulige.

Det er forskere fra Aarhus Universitet (DCE) og Danmarks Naturfredningsforening (DN), der på baggrund af et nationalt biodiversitetskort, har udregnet det såkaldte Naturkapitalindeks for Danmark og hver af landets 98 kommuner. Lokalt skuffer placeringen Martin Vestergaard, der er formand for DN Vordingborg.

- Vi tror, vi er Danmarksmestre, og så er vi røven af fjerde division, lyder hans første reaktion på analysen, og han lægger ikke skjul på, at der skal laves om på dén placering.

- Vi er jo vant til at regne Vordingborg kommune som en overordentlig smuk kommune, fortsætter han.

Men hvad er det så, der gør, at naturen lokalt ikke vurderes som bedre?

- Vi ligger under middel på grund af landbruget. Vi har brug for mere natur, siger Martin Vestergaard og forklarer, at selvom mange af os synes her er smukt netop på grund af de gule rapsmarker og bølgende kornmarker, så regnes landbrug ikke som en del af naturen. Da der er rigtig meget landbrugsjord i Vordingborg kommune levner det ikke meget plads til egentlig natur, og det er derfor, Vordingborg lligger så langt nede på listen, selvom vi har eksempelvis Møns klint.

For lidt men god natur Analysen har ligesom i 2017 også i år fået kritik for netop at forfordele kommuner med meget by eller landbrug, og eksempelvis i Vordingborg Kommune råder kommunen ikke selv over ret meget areal; langt det meste er landbrugsarealer. Derfor er det svært at score mange point.

For at imødegå denne kritik har forskerne bag også lavet en beregning udelukkende på kommunens naturarealer og altså ikke det samlede areal. Her ligger Vordingborg Kommune anderledes lunt i svinget. Naturarealerne alene er sat til 73 point ud af 100.

For Else-Marie Langballe Sørensen giver den første rangering ikke den store mening.

- Lige meget hvor meget man forsøger at gøre på naturområdet, så er der mange, der ikke kan rykke, siger hun og henviser her til store landbrugsområder og rene bykommuner.

- Men når man kigger på den anden liste, altså alene på den natur, der er, så giver det mening, mener hun.

- Vi skal bestemt gøre det bedre og vi kan gøre det bedre, men vi skal ikke nødvendigvis højere op ad listen med de kriterier, der er, siger hun.

- Vi har god jord, så vi skal producere fødevarer til hele landet, mener hun.

Mere og bedre natur Der findes overordnet fire måder at forbedre en kommunes naturkapital: Man kan forbedre levesteder for sårbare og truede arter, skabe ny natur, sørge for at kommunen får registreret naturen bedre og endelig sikre en bedre beskyttelse af kommunens værdifulde natur.

Ifølge både Martin Vestergaard og Else-Marie Langballe Sørensen (SF), der er formand for udvalget for Klima og Miljø i kommunen, skal et netop nedsat §17 stk. 4-udvalg netop sikre mere og bedre natur i Vordingborg Kommune.

- Vi synes selv, vi er bedre end undersøgelsen viser, men vi arbejder på mere natur og bedre natur, siger Else-Marie Langballe Sørensen, der også personligt synes, at de blomstrende rapsmarker absolut er med til at gøre vores område smukt at bo i.

En af de ting udvalget blandt andet skal tage stilling til er, hvorfor vi i kommunen skal have mere natur.

- Skal det være til biodiversitet eller til rekreative områder, spørger Else-Marie Langballe Sørensen og oplyser at udvalget har sit første møde allerede her i marts måned.

- Vi kan sagtens spille på to heste. Vi skal bare definere, hvad der er til hvad, mener hun.

Kigger man alene på naturen, så scorer Vordingborg

Kommune 73 point ud af 100 mulige.

Foto: Mille Holst



Fra drænet jord til natur En af de ting udvalget blandt andet skal se på er, hvordan man får omlagt mere landbrugsjord til natur. For eksempel har de fleste landmænd lavbundsarealer, der må drænes for at kunne dyrkes, men mange af dem bliver alligevel aldrig rigtig gode marker. Disse vil kommunen gerne i dialog om at få omlagt til natur.

- Lavbundsjord, der drænes udleder enorme mængder CO2, siger Martin Vestergaard og mener mængden af CO2 herfra svarer til den transportsektoren udleder. Vestergaard oplyser samtidig, at dén udledning stopper, i det øjeblik, man holder op med at dræne jordene og de ingen bliver til mose eller eng. Derfor synes han, det giver god mening at gøre noget ved netop disse jorder. Han oplyser, at Vordingborg Kommune ifølge kommuneplanen har 6.879 hektar lavbundsjorder, svarende til 11 procent af kommunens samlede areal.

Daniel Irvold (K) (formand)

Susan Thydal (S) (næstformand)

Eva Sommer-Madsen (V)

Else-Marie Langballe Sørensen (SF)

Peter Tillisch

Peter Rasmussen (Østdansk landboforening)

Christian Skotte (Danmarks Sportsfiskerforbund)

Martin Vestergaard (Danmarks Naturfredningsforening)

Rolf Hoelgaard Medlemmerne af det nye §17 stk 4-udvalg med fokus på mere natur i kommunen er: - Men når man skal bruge landbrugsjord, så skal der kompenseres, og det er dyrt, supplerer Else-Marie Langballe Sørensen, der derfor glæder sig over at der er mulighed for at få del i nogle statslige penge hertil. men penge er ikke alt.

- Nogle landmænd er trængt og har brug for jorden. Så skal de have egnet erstatningsjord, siger Else-Marie Langballe Sørensen og erkender, at det kan blive rigtig svært at få kabalen til at gå op.

Både hun og Martin Vestergaard glæder sig dog over, at flere og flere lodsejere giver udtryk for, at de gerne vil være med til at omdanne noget af jorden til natur.