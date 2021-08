Se billedserie Nikolaj Larsen, Daniel Bjerregaard Duddles og Mathias Simonsen fra Vordingborg Middelalder Garde er klar til kamp, når foreningen i løbet af efteråret starter lokale krigerskoler op. Med tiden skal der også komme en række middelaldermarkeder. Foto: Lars Christensen

Middelaldergarde vil starte krigerskoler op

Vordingborg - 10. august 2021 kl. 05:27 Af Lars Christensen

Sværd, skjolde, spyd og økser. Der bliver kamp til stregen, når der i løbet af efteråret åbner krigerskoler rundt om i Vordingborg Kommune.

Her vil børn og unge kunne lege sig tilbage til tiden, hvor Valdemarerne regerede landet fra Vordingborg.

Det er Vordingborg Middelalder Garde, der står bag de kommende krigerskoler i samarbejde med Fægteklubben Trekanten i Vordingborg.

De to foreninger har i løbet af sommeren budt på aktiviteter for børn og unge på Slotstorvet i Vordingborg, men nu skal der for alvor gang i aktiviteterne.

Idéen er, at der skal laves fem lokale middelalderlaug rundt om i kommunen. Det første laug er allerede på plads og dækker Møn og Bogø. Derudover er det planen at starte laug i Køng/Lundby, Langebæk/Mern, Præstø/Skibinge og Vordingborg. Håbet er, at man kan få gang i alle laugene i løbet af efteråret.

Med tiden skal hvert laug arrangere lokale middelaldermarkeder med en kombination af boder og skuespil. Her er det planen, at Kong Valdemar skal komme på besøg.

- Det skal fungere som en optakt til et større marked, som vi vil holde her på borgterrænet i Vordingborg, forklarer Daniel Duddles fra Vordingborg Middelalder Garde.

De frivillige fra Middelaldergarden er på nuværende tidspunkt ikke nok til selv at kunne stable de lokale markeder på benene selv, så man er gået på jagt efter foreninger rundt om i kommunen, der kunne være interesserede i at samarbejde med middelaldergarden.

- Vi vil gerne samarbejde med så mange lokale foreninger som muligt, forklarer Daniel Duddles.

Lykkes det at få på laugene på benene, så er det meningen, at der skal være aktiviteter for både børn og voksne. Første skridt er krigerskolerne, hvor der skal trænes op i sværdkamp og fægtning.

Man lærer bueskydning, kast med spyd og økse, og man laver kamplege og spil.

- Vi håber også at kunne lave værksteder, hvor man kan være med til selv at lave sit kostume, forklarer Daniel Duddles.

Krigerskolerne laves i et samarbejde med Fægteklubben Trekanten, hvor Daniel Duddles også står for et stunthold, så han er vant til at undervise i showkampe.

Med tiden vil der også blive lavet foredrag og events mere rettet mod voksne i de lokale laug. Her vil man for eksempel kunne blive klogere på middelalderens mad, arkæologien og hvordan man levede under middelalderen, foreslår Daniel Duddles, der også sagtens kan se et tæt samarbejde med Danmarks Borgcenter i fremtiden.

- Museet arbejder med det her professionelt og har fokus på det historiske korrekte. Vi har mere vægt på underholdningen. Vi vil selvfølgelig stræbe efter at gøre det historisk korrekt, men det er først og fremmest underholdning med et middelaldertema, forklarer han.

Man kan læse mere om middelaldergarden på www.vordingborg-middelalder-garde.dk.