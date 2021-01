Middelalderflag skal op igen på borgterrænet

Sådan lyder det fra Keld Møller Hansen, der er direktør for Museum Sydøstdanmark, efter at det lokale beredskab i Vordingborg mandag eftermiddag hejste dannebrog til tops i den 20 meter høje flagstang ved slotsruinen, der har stået tom siden 31. december.

Justitsministeriet har nemlig sagt nej til, at Danmarks Borgcenter ikke længere må bruge det særlige jubilæums-dannebrog, som har vajet over slotsruinen det seneste halvandet år.

Årsagen er, at det minder for meget om det kongelige splitflag.

Det særlige flag er designet med fire firkantede vimpler i enden, fordi man mener, at det var sådan, at flaget så ud dengang i middelalderen. Da jubilæumsflaget under festen strøg til tops, var det under overværelse af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, mens dronning Margrethe samtidig deltog i festlighederne i Tallinn.