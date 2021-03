Michelle Jørgensen fortalte statsminister Mette Frederiksen om coronaens betydning for fællesskabet i de lokale sportsklubber. Screenshot fra online-mødet.

Send til din ven. X Artiklen: Michelle rådgav statsministeren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Michelle rådgav statsministeren

Vordingborg - 24. marts 2021 kl. 16:03 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

19-årig fortalte statsministeren om fællesskabets betydning og problemerne med ikke at kunne få lov til at mødes under corona.

Michelle Jørgensen fra Storstrømmen Kippinge Badmintonklub holdt i sidste uge et onlinemøde med statsminister Mette Frederiksen. Til mødet deltog ledere og direktører fra DGI og DIF og desuden var samtlige DGI's 14 landsdele repræsenteret ved to udøvere fra hver landsdel - fra vores område altså af Michelle Jørgensen.

- Det var mit første møde med statsministeren, så det var lidt overvældende, men mødet gik godt, og der blev lyttet, fortæller Michelle, da Sydsjællands Tidende taler med hende efter mødet med statsministeren.

Koster på fællesskabet Michelle er bare 19 år og bor i Nørre Alslev. Hun går til daglig i 2.g på handelsgymnasiet i Næstved, men er også formand for DGI Storstrømmen Advisory Board og det var i sin egenskab af formand, hun mødtes med statsministeren.

På mødet fortalte Michelle Mette Frederiksen om, hvad foreningslivet betyder for hende og hvad corona-nedlukningen har betydet for hende og hendes venner og holdkammerater, samt hvad det vil betyde for dem igen at kunne komme til at spille badminton og være en del af fællesskabet i foreningen. Der er nemlig slet ingen tvivl om, at en lukket badmintonhal spiller ind på spillernes hverdag.

- Det koster på fællesskabet, når man ikke kan mødes. Det giver en anden hverdag og det er ikke godt, fortæller Michelle og bemærker, at det er vigtigt, at foreningerne sørger for at få alle med til de aktiviteter, der trods alt gennemføres. Når man som Michelle spiller badminton, erstattes sporten af for eksempel gå- og løbeture. Men heller ikke dét har været nemt at koordinere.

- Jeg er den yngste spiller på holdet og det er altså lidt underligt at ringe til en på 30 og spørge, om vi skal gå en tur om eftermiddagen. "Nå nej - du har ikke fået fri fra arbejde", siger Michelle og synes i det hele taget, det har været svært at se sine badmintonkammerater fra seniorholdet. Spillernes hverdag er ganske enkelt for forskellig. Nogle passer børn hjemme mens de er på arbejde, men også så snart de har fri. Med online-undervisning har Michelle selv haft brug for at komme udendørs.

- Man bliver træt i hovedet, siger hun.

Behov for relationer Statsministeren lyttede og svarede på spørgsmål fra foreningslivet, og hun lagde ikke skjul på vigtigheden af netop det frivillige foreningsliv - også under en verdensomspændende pandemi.

- Det, flest mennesker har behov for, er relationer. At komme ind i fællesskaber. Om det så handler om at sidde om et bål, spille en fodboldkamp eller synge i et kor, sagde hun.

- Der skal mere end en global pandemi til at vælte jer af pinden. I må love mig, at I holder fast, fortsatte hun og bed mærke i, hvor hurtigt foreningslivet omstillede sig fra almindelig hverdag til corona-hverdag:

- Først og fremmest har vi lært, hvad vi kan her i landet. Der er kort fra problem til løsning, når vi har tillid til hinanden.

Må tage til takke Selvom der er åbnet op for fællesaktiviteter udendørs og man siden i mandags har måttet være op til 50 personer samlet udendørs, så hjælper det ikke meget for Michelle og hendes holdkammerater.

- Badminton er en indesport. Vi kommer først for alvor i gang, når vi får lov at komme ind i hallen igen, siger hun og slutter:

- Fællesskabet er vigtigt, så vi må mødes udenfor. Vi må tage til takke med det, vi kan få.