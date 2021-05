Køkkenchef på Frederiksminde, Jonas Mikkelsen, forventer at kunne bibeholde sin Michelin-Stjerne til uddelingen, der er rykket til september. Foto: Cathrine Hasager

Send til din ven. X Artiklen: Michelinuddelingen rykkes til dette tidspunkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Michelinuddelingen rykkes til dette tidspunkt

Vordingborg - 21. maj 2021 kl. 12:45 Af Cathrine hasager Kontakt redaktionen

Årets nordiske uddeling af Michelin-stjerner sker først til september. Michelin Guide har besluttet at rykke uddelingen, da de skal have tid til at besøge og vurdere restauranter i de nordiske lande, som på skift har været ramt af nedlukninger og forskellige restriktioner. Trods en lang nedlukning forventer køkkenchef hos Michelin-restauranten Frederiksminde i Præstø, Jonas Mikkelsen, at kunne bibeholde den ene Michelin-stjerne, som restauranten har haft siden 2016.

- Jeg går stærkt ud fra, at vi igen i år kan beholde vores Michelin-stjerne. Vi er kun blevet bedre siden sidste år, siger Jonas Mikkelsen. Han forventer dog ikke, at det i år skulle blive til hele to Michelin-stjerner, selvom det er en af Mikkelsens store drømme. Men den såkaldte grønne stjerne, som gives til restauranter med særligt fokus på bæredygtighed og miljø, forventer Mikkelsen at få igen. Restauranten er nemlig også blevet grønnere siden sidste år.

- Vi har kun større fokus på lokale leverandører, økologiske grøntsager og dyrevelfærd. Det gælder også hvilke klude vi køber, og hvilket vaskepulver vi bruger, siger han og tilføjer, at restauranten gør så meget som muligt for at være bæredygtige, uden at det bliver fanatisk. Sidste år, i 2020, var første år, hvor den grønne stjerne blev uddelt, som Frederiksminde blandt andet fik tildelt. Hvornår Frederiksminde får Michelin-besøg ved Jonas Mikkelsen endnu ikke.

- Nogle gange opdager vi dem, enten i bookingsystemet inden de kommer, eller når de sidder i restauranten, fortæller han. Men hverken Mikkelsen eller personalet på Frederiksminde har fået færten af et Michelin-besøg endnu. Præsentationen af Michelin Guide Nordic Countries 2021 bliver afholdt i Stavangers Koncerthus. Den endelige dato er endnu ikke fastsat. For første gang vil begivenheden kunne følges på live-TV eller livestream.