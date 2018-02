- Kvaliteten af mine varer ændrer sig jo ikke, om jeg sælger til en Michelin-restaurant eller til Torben og Jytte. Men man bliver da glad og stolt over, at ens varer kan bruges sådan et sted, forklarer Eva Bøtker. Her er hun ved rækkerne med grønne asparges, der startede hele eventyret med Møn Økologisk.

Michelin-stjerner smitter af på Møn

Vordingborg - 19. februar 2018 kl. 13:58 Af Lars Christensen

I dag, mandag, er den store dag blandt landets restauranter. Rundt om i køkkenerne venter kokkene spændt på at få at vide, om de får del i de stjerner, som Michelin-guiden strør ud over det danske land.

Men det er ikke kun rundt om i køkkenerne, at man venter spændt.

På Møn er der særligt to steder, der ser frem til at stjernerne bliver fordelt. Det ene sted er hos Eva Bøtker fra Møn Økologisk i Askeby. Hun kender alt til den klassiske talemåde »Når det regner på præsten, drypper det på degnen«.

I flere år har hun leveret økologiske grøntsager, saft og ænder til den kendte Michelin-restaurant Relæ på Jægersborggade på Nørrebro i København. Restauranten skrev sig ind i historiebøgerne som den første økologiske restaurant i hele verdenen, der fik en Michelin-stjerne.

Den fælles passion for økologi ledte den kendte restaurant til Eva Bøtker, som i årevis har specialiseret sig i økologi af højeste standard, og hun var blandt de første til at starte et økologisk landbrug.

- Jeg startede med grønne asparges. Jeg har altid elsket asparges, men dengang var de ikke til at drive op. De var ingen steder at finde i danske butikker. Derfor kastede jeg mig over det her projekt, husker hun.

Eva Bøtker har i dag 8 kilometer rækker med asparges og produktionen er udvidet med en række andre varer.

- Vi dyrker fra april til december. Vi starter med rabarber, så asparges, jordbær, krydderurter, kvæder, æbler, kirsebær, hindbær, vinduer og juletræer. Vi laver æblemost, druesaft af de røde druer og økologisk hvidvin af de grønne, forklarer hun og tilføjer, at hun også har op mod 100 ænder.

Hos Landbrug & Fødevarer vil man dog gerne have sat fokus på de landmænd, der står bag de succesfulde gourmetrestauranter. Derfor har de netop lanceret et interaktivt Danmarkskort, hvor man kan se »Michelin-landmændene«.

- Jeg håber, vi med kortet kan være med til at skabe øget lokal stolthed over de dygtige landmænd rundt omkring i landet, siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Hårbølle Mejeri er også med på kortet, der kan ses på www.lf.dk/michelin.