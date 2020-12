- Det er hårde tider for os alle, både menneskeligt og økonomisk, lyder det fra Hotel Frederiksmindes direktør, Silje Brenna. Her ses hun med køkkenchef Jonas Mikkelsen. Foto: J.C. Borre Larsen

Michelin-restaurant satser på hverdagsmad

Vordingborg - 17. december 2020 kl. 05:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

En cheeseburger fra Hotel Frederiksminde. Eller hvad med en omgang svampe-pasta? I et forsøg på at komme nogenlunde igennem coronakrisen går den lokale Michelin-restaurant i Præstø efter at sælge takeaway, der blandt andet byder på ganske almindelige hverdagsretter.

-Vi er så klar til at lave hverdagsmad til byen, siger direktør, Silje Brenna efter tirsdagens »genåbning« af Hotel Frederiksminde.

De nye corona-restriktioner betød, at tjenerne på Hotel Frederiksminde 8. december serverede årets sidste retter i restauranten. Siden har det været forbudt for både hotellet og restauranten at tage imod gæster, så derfor satser Hotel Frederiksminde nu på mad ud af huset i denne uge og nytårsaften.

Det sker, efter at regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om, at restauranterne får mulighed for at hjælpe med at betale lønnen, selvom ikke alle ansatte sendes hjem. Dermed kan restauranterne beholde del af personalet i arbejdet, mens de sælger takeaway, samtidig med at tjenere og lignende sendes hjem med lønkompensation fra staten.

- Vi er glade for den løsning, men det er meget hårde tider for os alle, både menneskeligt og økonomisk, siger Silje Brenna, der opfordrer til, at man i coronatiden bruger lokale butikker og restauranter.

Op og ned

Året 2020 har i sandhed været et turbulent år for hotel- og restaurantbranchen.

- Det har været en hård følelsesmæssig rejse, erkender Silje Brenna.

Hotel Frederiksminde lukkede midlertidigt første gang i marts, da hele verden gik i corona-dvale som følge af ondsindede virusepidemi. For Hotel Frederiksminde betød det aflysninger på stribe af runde fødselsdage og bryllupper. Der var også mange udenlandske gæster, som annullerede deres reservationer.

- Det gik hårdt ud over omsætningen. Det er ved store selskaber, at vi tjener penge, siger Silje Brenna.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, lyder en talemåde. Coronavirussen betød, at danskerne holdt ferie i eget land, og efter genåbningen i maj strømmede gæsterne i hele sommerperioden til Hotel Frederiksminde. I flere tilfælde måtte man sig nej til besøgende, fordi der ikke var nogen ledige borde.

- Jeg tror, at det har været min vildeste sæson bortset fra det første år, hvor man lige skulle ind i tingene, husker køkkenchef Jonas Mikkelsen.

Gang i gryderne

Og netop som Jonas Mikkelsen og Silje Brenna glædede sig til at holde julefrokoster og nytårsfest ramte coronahammeren med de nye restriktioner endnu engang oplevelsesbranchen.

I sidste uge lukkede Hotel Frederiksminde igen for så i denne uge at genåbne som takeaway-restaurant. Her ligger prisen for hverdagsretterne fra 65 til 195 kroner. Man kan også gå et skridt op og bestille »Gourmet« til 350 kroner, der består af en forret, hovedret og dessert, som man selv skal varme.

Hotel Frederiksminde tilbyder også et julebord som takeaway til 250 kroner. Her får man seks kendte retter, blandt andet sild, medister og risalamande med kirsebærsauce.

Endelig står Hotel Frederiksminde klar med en nytårsmenu til 550 kroner, der er pakket og klar til servering.

- Det er dejligt, at vi kan holde gang i forretningen på et eller andet niveau, siger Silje Brenna, der håber på fortsat opbakning fra lokalområdet.

- Jeg er taknemmelig for støtten fra lokalbefolkningen. Når vi ikke kan få lov til at holde åbent, håber jeg, at vi med vores takeaway på den måde kan være en del af de lokales jul og nytår.