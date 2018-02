- Jeg føler mig i zen, lyder det roligt fra køkkenchef Jonas Mikkelsen, inden han skulle til København og overvære afsløringen af Michelin-stjernerne 2018. Pressefoto

Michelin-kok klarede hjernen med en løbetur

Vordingborg - 19. februar 2018 kl. 14:35 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køkkenchefen på Frederiksminde i Præstø startede Michelin-dagen, hvor stjernerne falder over udvalgte spisesteder, med en løbetur i skoven.

- Det klarer tankerne, forklarer stjernekokken, som to gange har trukket en stjerne til Frederiksminde og i dag mandag har chancen for at hente den for tredje gang.

Sammen med sin partner og medejer Silje Brenna tager han turen til Københavns Rådhus, hvor det stærkt hypede stjernedrys sker fra klokken 17 - og på forhånd er han ganske rolig. Han tror på, at Frederiksminde beholder sin stjerne, og han forventer ikke, at der kommer en stjerne nummer to ud af de tre mulige.

- To stjerner ville kræve, at vi ansatte fire kokke og fire tjenere mere, men jeg føler mig helt rolig indeni med hensyn til den ene stjerne. Vi er et så stærkt hold i køkkenet - og desuden har vi fået en indbydelse til at møde op på rådhuset i København, forklarer han.

Han bygger også sin antagelse på, at Michelin-folkene skulle have besøgt restauranten adskillige gange for at øge antallet af stjerner, og det ville næppe være gået ubemærket hen i restauranten.

På sin facebookside understreger Jonas Mikkelsen også, at han er helt rolig:

»I år føler jeg mig i zen! Jeg vil ikke sige, at jeg har vænnet mig helt til det endnu, men kan på den anden side slet heller ikke se, hvad vi skulle have gjort dårligere siden sidst. Tværtimod. Jeg har vel nok det skarpeste Frederiksminde-hold igennem tiderne i køkkenet og de bedste folk på gulvet, morgenmaden, receptionen og rengøringen for den sags skyld,« skrev han på Facebook mandag.

- Siden jeg tiltrådte i 2010 har jeg brugt tid på at udvikle min egen stil, og den udvikler vi stadig i køkkenet, men to og tre stjerner kræver vanvittigt meget af hele stedet, og det har vi ikke råd til at leve op til, lød det fra Jonas Mikkelsen, inden han satte sig i bilen for at køre til København.

Frederiksminde holder lukket mandag og åbner tirsdag, hvor han forventer - om alt går vel - at stjernen skal fejres sammen med hele personalet.