Se billedserie Tømrermester Anders Madsen samlet med sine dygtige lærlinge, der nu er blevet svende. Fra venstres ses Rasmus Holm, Daniel Nielsen og Lau Blytt Haubro. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Mester Madsens lærlinge scorer topkarakterer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mester Madsens lærlinge scorer topkarakterer

Vordingborg - 10. oktober 2020 kl. 18:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

I Bårse er tømrermester Anders Madsen ved at revne af stolthed. Og man forstår ham.

Tre af hans lærlinge i Mester Madsen A/S har fået topkarakterer ved deres svendeprøver. 21-årige Lau Blytt Haubro og 26-årige Daniel Nielsen fik sølvmedaljer, mens Rasmus Holm, 38, fik benævnelsen »Ros«, hvilket også er toppen af poppen. Det skal lige indskydes, at snedkerfaget ikke opererer med guldmedaljer.

- Vi er sindssygt stolte. Jeres flid og færdigheder er en fornøjelse, lød det fra Anders Madsen, da han i torsdags holdt tale ved en reception i firmaets værksted, hvor der både var fadøl og pølser.

- Jeg tror, der er tale om danmarkshistorie med to sølvmedaljer og »Ros«, lød det fra Anders Madsen.

Tegn på god uddannelse At det ikke er skudt over målet, bekræfter tømrermester Peter Jacobsen, der ejer Børge Jacobsen og Søn A/S i Næstved, og som er formand for den lokale uddannelse for træfagene ved EUC Sjælland.

- Jeg har aldrig hørt før, at der et firma, som på samme tid får to sølvmedaljer og en »Ros«, og jeg har været med i 20 år, siger Peter Jacobsen.

- Det er et tegn på, at Mester Madsen er et godt sted at blive uddannet, fastslår Peter Jacobsen.

To af de nybagte svende, Lau Blytt Haubro og Daniel Nielsen, fortsætter også hos Mester Madsen.

- Det er et pisse godt sted at være, lyder det bramfrit fra Lau Blytt Haubro, der vandt DM i Skills 2020.

Den tredje og sidste udlærte svend, Rasmus Holm, har fået job hos SH Byg i Næstved.

Opråb: tag nu lærlinge Mester Madsen beskæftiger aktuelt 35 medarbejdere, heraf syv lærlinge.

- Vi er stolte af, at vi uddanner unge mennesker til byggeriet, siger Anders Madsen, der samtidig kommer med et opråb til branchen.

- Flere af vores kollegaer kunne godt være med til at tage flere lærlinge, specielt de store entreprenørfirmaer, siger han.

Anders Madsen peger på, at det kan være en god forretning for virksomheder at tage lærlinge.

- Der er gang i byggeriet, og der er så mange tilskudsmuligheder i de her coronatider, så når det kommer til stykket, kan man faktisk tjene penge på at have lærlinge.

Mester Madsen i Bårse beskæftiger

aktuelt 35 medarbejdere. - Vi har hamrende travlt

frem til nytår, siger tømrermester Anders Madsen.

Foto: J.C. Borre Larsen