Messe fortsætter med ny ejer

Den nye ejer Martin Kronborg var så uheldig at overtage virksomheden lige før coronaens indtog og var derfor nødt til at aflyste messerne i både 2020 og 2021, men Vordingborg Messen vender tilbage 19.-20 februar 2022 - dog med navnet Fritidsmessen Vordingborg.

- Eva Petersen og hendes mand Tom, der sammen har stået i spidsen for messerne hidtil, har lovet at bistå på de første messer, fortæller Martin Kronborg.

Gang i salget

Eva Petersen havde fortalt den nye ejer, at interessen for at have en stand på messen er stor. Og Martin Kronborg glæder sig over, at hun har haft fuldstændig ret.